Noćas počinje ljetno računanje vremena: Dugo se nagađalo je li ovo zadnje pomicanje sata

Cijela Europa, osim Islanda, Rusije i Bjelorusije ovog će vikenda promijeniti računanje vremena sa zimskog na ljetno. Točnije, u noći sa subote 27. na nedjelju 28. ožujka sat ćemo prebaciti s 2 sata na 3 i tako 'izgubiti' jedan sat. Dani će se produljiti, odnosno sunce će kasnije izlaziti i kasnije zalaziti.



Godinama se već raspravlja o ukidanju ove procedure jer loše utječe na zdravlje ljudi - poremeti se lučenje melatonina tijekom noći, a samim time i bioritam čovjeka. Povećava se rizik od srčanog i moždanog udara, a starije osobe koje boluju od karcinoma mogu razviti veći rizik od kardiovaskularnih oboljenja tih dana. Uz sve to, promjena sata utječe na tlak i mentalno zdravlje, pa su tako neka istraživanja pokazala da se prvi ponedjeljak nakon pomicanja sata povećavaju šanse od srčanog udara za 25 posto.



Javlja se kronični umor, smanjena produktivnost i smanjena koncentracija, a to je dokazalo i istraživanje u Americi koje je pokazalo da je u samo šest dana nakon pomicanja sata broj prometnih nesreća porastao s 5,4 na 7,5 posto. Prema izračunima to znači 302 više smrtno stradalih u razdoblju u 10 godina.

S obzirom na to da još uvijek nismo dobili potvrdu je li ovo zadnje pomicanje sata već se o tome samo nagađalo, kontaktirali smo Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture RH kako bismo dobili više informacija.



Iz njihove službe za odnose s javnošću rekli su nam da ovo nije zadnje pomicanje sata jer propis Europske unije kojim se planiralo ukidanje takve prakse nikad nije donesen. Također, nije izgledno da će biti donesen u doglednom razdoblju:



"Komisija je u rujnu 2018. godine predstavila prijedlog nove Direktive u kojem predviđa trajno ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja istovremeno u svim državama članicama, na način da države članice samostalno odlučuju hoće li trajno zadržati 'zimsko' ili 'ljetno' računanje vremena, ali su o svom izboru obvezne obavijestiti Komisiju najmanje 6 mjeseci prije nego li se navedena promjena započne primjenjivati."



Pojasnili su da je nakon tog predstavljanja krenula rasprava u dva zakonodavna tijela Europske unije - Vijeću i u Europskom parlamentu - ali rješenje nije doneseno. Rad na Direktivi od tada je zamrznut i nema naznaka da će se nastaviti.

"Ovaj prijedlog nigdje se ne spominje u novom radnom programu Europske komisije, pa se iz ovog dokumenta može zaključiti da i ova institucija više navedeni prijedlog ne vidi kao jedan od prioriteta", poručili su.

