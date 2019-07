`Noć prije vjenčanja rekao je da se nikad nije ni htio vjenčati sa mnom!`

"Moj zaručnik probudio me nekoliko sati prije vjenčanja i rekao mi kako se ne želi sa mnom vjenčati, ne voli me i ja sam za njega samo prijateljica".

Riječi koje niti jedna žena ne želi čuti, posebice ne pred samo vjenčanje o kojem sanja, vjerojatno godinama.

No, upravo to se dogodilo jednoj 29 - godišnjoj ženi prije tri mjeseca koja je sa svojim zaručnikom isplanirala romantično vjenčanje na plaži u Tajlandu.

.Njeni roditelji, braća i srestre te sestra njenon 41- godišnjeg zaručnika stigli su u tu predivnu zemlju za njihov, kako je trebao biti, najsretniji danu životu. Smješteni u luksuznom resortu, djevojka je priznala da se osjeća kao na oblacima.

"Noć prije vjenčanja, molila sam ga da ne ide piti s mojom braćom, no ipak je to učinio. Probudio me pijan oko dva sata u noći govoreći mi kako se nije htio vjenčati sa mnom. Samo šest sati ponašao se kao da ne može dočekati da postanemo muž i žena, no tada mi je rekao: Lagao sam to."

Nakon toga je zaspao, no djevojka je ostatak noći provela besano. Čekala je do šest ujutro da nazove svoje članove obitelji u njihove hotelske sobe i kaže im da je vjenčanje otkazano.

"Osjećala sam se kao da mi se cijeli svrijet srušio. Zajedno smo pet godina. Plakala sam i vrištala od boli, majka me pokušavala smiriti. Kada se moj zaručnik probudio, požalio je zbog svega izrečenog i za sve je okrivio alkohol. Rekao je da nije mislio ništa od toga što je izgovorio prošlu noć. Osjećala sam s epuno bolje nakon toga i održali smo vjenčanje kako smo i planirali."

Tri mjeseca su u braku, a žena je otada u stalnom strahu da će je supug ostaviti i zbog toga doživljava napade panike.

Prošli mjesec otišao je na vikend s prijateljima i nije se javio cijelu noć što je kod njegove supruge ponovno izazvalo sumnju i zabrinutost. Pokazalo se da je razlog njegova nejavljanja bila ispražnjena baterija njegova mobilna telefona.

"Stalno hodam kao po jajima, stalno se prisjećam te noći prije vjenčanja i njegovih riječi. Mislim da je to što je izgovorio pijan je zaista i istina i to me boli i čini me depresivnom."

Poznata terapeutkinja Deidre, s portala The sun, zabrinutoj je ženi poručila kako je sasvim razumljivo da se tako osjeća nakon sve ga što je doživjela. Savjetvala joj je da priča sa svojim suprugom i da mu kaže kako od njega treba čuti da je voli i to osjetiti. Također je rekla da bi njen suprug trebao razmisliti o tome što osjeća i zašto je izgovorio to što joj je rekao u noći pred vjenčanje te da o tome trebaju razgovarati kako bi se njen strah pokazao opravdanim ili neopravdanim. U svakom slučaju, stalno sumnjati i razmišljati o tome što je istina, ne vodi ničemu.

Ženi je savjetovala da razmišlja o sretnim i pozitivnim trenucima i tome kako je njeno vjenčanje u konačnici ispalo baš onako kako su i planirali.

