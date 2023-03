Niste se naspavali? Samo jedna neprospavana noć može mozak postarati za par godina, kaže studija

Prema istraživanjima, čak trećina odraslih barem u jednom periodu života pati od problema sa spavanjem, a kao rezultat nedostatka sna bore se s obavljanjem svakodnevnih aktivnosti i osjećaju iscrpljeno. No čini se da bi nedostatak sna moglo imati još ozbiljnije posljedice – i to na naš mozak.

Tako bar kaže nova studija objavljena u časopisu Journal of Neuroscience koja je otkrila da i manji nedostatak sna može uzrokovati starenje mozga, i to za godinu do dvije.

Do toga je došao tim istraživača s nekoliko instituta iz Njemačke, Švicarske i Danske koji je analizirao MRI podatke 134 zdrava sudionika u dobi između 19 i 39 godina.

Sudionike su istraživači na pet noći izložili različitim uvjetima spavanja, od potpune deprivacije sna tijekom 24 sata, djelomične deprivacije od tri sata nesanice noću i kronične deprivacije koja je uključivala pet budnih sati u noći.

Uključena je i kontrolna skupina čiji su sudionici spavali osam sati noću, a subjekti iz svake skupine imali su i barem po jednu noć cjelonoćnog sna, kada su prespavali osam sati u komadu.

Svakog im je jutra napravljen sken mozga uz izračunavanje njegove prividne starosti, a rezultati su pokazali da je skupini s potpunom deprivacijom sna imala i najveće povećanje starosti mozga, od godine do dvije.

Ipak, kako su objasnili nakon istraživanja, dobra je vijest što se to starenje mozga može i 'povratiti' spavanjem za oporavak.

“Zanimljivo je da se nakon samo jedne noći spavanja za oporavak starost mozga vratila 'na staro' i više se nije razlikovala od početne vrijednosti", rekli su znanstvenici koji su otkrili i da se starost mozga akutnim ili kroničnim skupinama sudionika nije značajno promijenila .

"Ukratko, dokazali smo da kod mladih sudionika samo akutni i potpuni gubitak sna morfologiju mozga mijenja na način da ga postara, ali i da su te promjene reverzibilne i da ih 'ispravlja' spavanje za oporavak", zaključili su, a prenosi Express.

