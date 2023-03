Šokirana majka: 'Moja 11-godišnja kći došla je kući nakon dana provedenog kod prijateljice s višestrukim piercinzima'

Užasnuta mama želi svojoj kćeri zabraniti ponovno viđanje s prijateljicom nakon što se njena 11-godišnjakinja vratila kući iz posjeta svojoj prijateljici s nekoliko piercinga. Djevojčica je provela dan sa susjedom i prijateljima prije nego što je stigla kući s nekoliko piercinga po ušima, koje su napravili tinejdžeri, prenosi Mirror.

Ogorčena mama objasnila je da je ranije vjerovala susjedi koju je njezina kći posjećivala jer su dobro poznati obitelji. Ipak, malo je nevoljko pustila svoje dijete da provodi vrijeme s njihovom kćeri (13), jer je pozvala dvije starije prijateljice od 14 i 15 godina. Nažalost, njezini su se strahovi obistinili kada je vidjela novi nakit u ušima svoje kćeri. Njena je kćer i prije ovoga imala probušene uši, ali nikada nije izrazila interes za bušenjem novih rupa, tvrdi ova potresena majka.

Razumljivo, mama je bila šokirana: "Jako se brinem u kakvim su uvjetima ovi piercinzi napravljeni i kako će ih biti skidati, ali najviše me brine koliko je lako moja kćer pala pod utjecaj starijih djevojaka da učini nešto tako glupo. Ona je također premlada da napravi tako nešto, što smatram trajnom odlukom i možda će kasnije požaliti zbog“. Djevojčica sada u jednom uhu ima sedam, a u drugom tri naušnice, a majka za to krivi njene prijatelje. „Razmatram zabraniti svojoj kćeri da provodi vrijeme s kćeri naših susjeda, ali nisam sigurna je li to dobra ideja jer su bliske prijateljice“, dodala je.

Majka je svoju priču podijelila na Redditu, a ostali su korisnici brzo izrazili svoju zabrinutost zbog priče i uvjerili mamu da je njezina reakcija bila primjerena. „Otišla je s 2 piercinga i vratila se s 10??? To su radili tinejdžeri? Uopće nije u redu“, napisao je jedan korisnik, dok je netko drugi pomislio: „Svima bih im očitao bukvice i razgovarao s njom o tome kako se zauzeti za sebe i ne pokleknuti pred pritiskom vršnjaka. Bio bih bijesan na susjede jer nisu primijetili što se događa i ne bih im više vjerovao“. Jedna je osoba savjetovala majci: „Jadna djevojka. To mora da stvarno boli. Stvarno mi se ne sviđaju te druge djevojke. Maltretirale su vašu kćer. Nazovite roditelje druge djece, a njoj zabranite da bude u njihovoj blizini, ili barem ne bez nadzora. Izvadite piercinge i odvedite kćer pedijatru“.

