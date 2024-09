Nije željela ostati bez muža: Umrla od 'slomljenog srca' nekoliko sati prije njega

Frank (91) i Anne Beaumont (89) iz Wooldalea u Engleskoj umrli su mirno u staračkom domu u Melthamu u razmaku od samo jednog dana. Par je bio u braku gotovo sedam desetljeća te su ih opisali kao "nerazdvojne". Članovi obitelji vjeruju da je Anne umrla od "slomljenog srca" nakon što joj je rečeno da Frank, koji je imao demenciju, možda neće još dugo živjeti te da je premješten u drugi starački dom, piše The Sun.

"Moji su roditelji bili u braku 68 godina, jednostavno su se obožavali. Oni su radili 99,9 posto svega zajedno. Tata je igrao nogomet veći dio života i mama ga je uvijek podržavala. Jednako tako, moja je mama puno učinila za zajednicu i moj tata je uvijek bio pri ruci za podršku i pomoć", ispričao je njihov sin Ian Beaumont.

VEZANI ČLANCI:

Anneina smrt bila je veliki šok za obitelj jer je 89-godišnjakinja bila relativno dobrog zdravlja u usporedbi sa svojim suprugom. "Nije bilo srčanog udara ili bilo čega, samo je umrla", rekao je Ian. Frank je preminuo manje od 24 sata kasnije, nakon što su mu javili za smrt supruge. Umirovljeni direktor kemijske tvrtke primljen je u starački dom u srpnju prošle godine kada se njegova supruga više nije mogla brinuti o njemu kod kuće.

"Oboje su bili u istom domu gdje je osoblje bilo fantastično i pružali su im veliku podršku. Tata je bio tamo oko 12 mjeseci, a mama četiri mjeseca. Stvarno joj je nedostajao nakon što je otišao u dom", rekao je njihov sin.

GALERIJA: Savjeti kako da svoje srce održite zdravim

Frank je imao demenciju oko pet godina, a do tada je bio aktivna osoba. Polako je počeo propadati. "Za tatu je to bilo neizbježno, svi smo očekivali da će on prvi umrijeti pa je bio veliki šok kada je mama umrla prva. Vjerujem da je umrla od 'slomljenog srca' nakon što je primila vijest da stvari za tatu ne izgledaju najbolje", objasnio je Ian. Rekao je i da je naizgled bila dobrog zdravlja. "Moja je mama uvijek bila dramatična pa je to imalo savršenog smisla", dodao je Ian.

Unatoč njihovoj tuzi, obitelj Franka i Anne pronašla je osjećaj utjehe u njihovoj gotovo istovremenoj smrti. "Kao da su to isplanirali. Iako je osjećaj gorko-sladak, za mene i moju sestru svakako je utješno znati da su zajedno, kao što su uvijek bili", rekao je Ian. Frank i Anne bili su roditelji Iana, Jill i pokojnog Neila, koji je preminuo u motociklističkoj nesreći prije nekoliko godina, a iza sebe su ostavili i troje unučadi te praunuku.

VEZANI ČLANCI:

U emotivnoj počasti svojim roditeljima, Ian je rekao da su Frank i Anne živjeli život punim plućima, putovali su svijetom te su uvijek imali vremena za druge kao i za svoju obitelj. "Moj tata je bio šaljivdžija, ali i ozbiljna osoba. Bez napora je miješao to dvoje, obožavao je mamu i rijetko su provodili vrijeme razdvojeni. Mama je uvijek bila odana tati i jednako tako je uvijek voljela biti u njegovom društvu, uživajući u njegovom zabavnom načinu života", ispričao je Ian.

Dodao je i da vjeruje da će ostati zapamćeni kao vrijedni, ljubazni, a ipak zabavni ljudi. Životni moto im je bio da ako će raditi neki posao, da ga rade kako treba. "Jako će nam nedostajati, ali moja sestra i ja i naša šira obitelj imamo bezbroj sretnih uspomena koje ćemo čuvati do kraja života", zaključio je Ian.

Baku posjećuje sova za koju vjeruje da je znak pokojnog supruga: 'Oko njih je uvijek vladala ljubav'