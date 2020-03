Nije sve kako se čini: Ova zanimanja su sve, samo ne glamurozna kako svi misle

Neka zanimanja obećavaju život prepun uzbuđenja, novaca, slave i šanse za proputovati svijet. Ipak, čini se da je to tako samo na papiru i ekranu, piše Insider.com. Ovih 9 zanimanja donose puno više patnje i stresa nego što ljudi misle.



1. Modeli

Svi misle kako modeli žive luksuzni život, ali stvarnost je ipak drugačija. Jako naporni dani, natrpan raspored i ne toliko velika zarada kao što se čini. Možda putuju po svijetu i nose dizajnerske stvari, ali prati ih jako naporan tempo i stalni pritisak da moraju biti u formi.



U jednom intervjuu za Vogue, Bella Hadid je priznala: "Plakala bih svako jutro kad bih se probudila, plakala sam za vrijeme pauze za ručak i prije spavanja. Bila sam emotivno nestabilna jedno vrijeme jer sam radila 14 sati dnevno, četiri mjeseca u komadu. Imala sam samo 18 godina. Mislim da sam samo htjela malo prodisati."



U New Yorku modeli godišnje zarade oko 48 130 dolara (325 600 kuna), što je samo trećina prosječne plaće na Manhattanu.



2. Profesionalni kušači hrane

Ne, ovo zanimanje nije kao što svi misle - samo jedeš i plaćen si za to. Kušači hrane mogu ju ocijeniti samo kao lošu ili dobru, moraju biti jako koncentrirani, a radni dani znaju biti često isti - kada isprobavaju neki kolačić ili kreker često ga moraju isprobavati svaki dan nekoliko tjedana.



3. Pisci

Mnoge djevojke maštale su o poslu Carrie Bradshaw nakon gledanja serije 'Seks i grad', ali u stvarnosti biti pisac je jako teško i često se ne može živjeti samo od tog zanimanja (Iako je Carrie prikazana kao da se može). Nerijetko pisci rade nekoliko poslova ili ih pomaže obitelj i partner kako bi ostvarili svoje snove.

4. Profesionalni igrači video igrica

Dok su djevojke maštale o životu Carrie Bradshaw, dječaci su maštali o tome da hobij igranja video igrica bude njihovo zanimanje, a neki su to i ostvarili. Tek tada su shvatili što ovaj posao nosi sa sobom. Vrlo često ste izolirani od stvarnosti i često pod stresom. Izgubite osjećaj za bližnje, a prioritet postaju pretplatnici koji doprinose zaradi. Također, igrači video igrica pate i fizički - zglobovi na rukama se 'troše' i počnu kronično boljeti.



5. Vlasnici restorana

Uspjeti u ovoj industriji je jako teško, pa često restorani propadaju. Vlasnici barova i restorana rekli su kako rade po 18 sati dnevno, nemaju nikakav socijalni život, često obavljaju 'prljavi' dio posla, dobivaju razna, nerijetko glupa pitanja svojih gostiju, a znaju kako im uspijeh baš i nije zagarantiran.



6. Profesionalni sportaši

Sponzorstva, pokloni, odmori i putovanja? Tako nekako svi vidimo život profesionalnih sportaša, ali stvarnost je potpuno suprotna. Tu je puno odricanja, ozljeda, treniranja. Provođenje vremena s najbližima svedeno je na minimum. Skijaš Tim Jitloff rekao je kako je barem tri puta u karijeri ozbiljno razmišljao da odustane. "Bilo je puno trenutaka gdje sam se osjećao jako loše emotivno i mentalno."



7. Astronauti

Raditi za NASU činilo se kao ostvarenje snova u djetinjstvu, ali astronauti često pate fizički i psihički, a neke posljedice uzrokovane ovim poslom prate ih cijeli život. Oni žrtvuju svoje zdravlje kako bi obavili misiju. Niska gravitacija može uzrokovati osteoporozu i osjećaj vrtoglavice.



8. Modni dizajneri

Modna industrija je sve samo ne lagana za izdržati. Do nekog prosječnog uspijeha treba se penjati jako puno stepenica, a doživjeti da se vaša kolekcija predstavlja na modnoj pisti nekog tjedna mode gotovo je i nemoguće. Dizajneri rade jako puno sati dnevno na svojim kreacijama, osjećaju stalni pritisak i stres.



9. Fotografi

Putovati svijet kako biste fotografirali prirodu zvuči odlično, ali proživljavati divljinu i nije baš jednostavno ni glamurozno. Opremu fotografi kupuju sami, pa je početno ulaganje jako veliko. Konkurencija je ogromna, a život izlažete riziku.