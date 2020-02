Nevjerojatne razlike u državnim bolnicama između obroka za rodilje u Hrvatskoj i u Japanu

Pogledajte svih 6 fotografija, a reci cu vam o cemu se radi... Dvije prijateljice Japanke, radjaju u isto vrijeme..jedna u Tokiju, druga u Zagrebu..i salju jedna drugoj fotografije obroka.. dorucak, rucak i veceru..ima pitanja? Nejasnoca?🤣 PS japanska bolnica nije privatna😬

A post shared by Žeža Barac Gojic (@crvekvriti) on Feb 2, 2020 at 6:57am PST