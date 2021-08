Nepoznati muškarac komentirao njezin kupaći, ali reakcija oca više ju je povrijedila: 'Nisam mogla vjerovati'

Jedna djevojka ostala je šokirana kada je dobila neprimjeren komentar nepoznatog muškarca o kupaćem kostimu, ali reakcija njezinog oca još ju je više povrijedila.

Naime, kako piše Mirror, objasnila je kako njezini roditelji žive na drugom kraju zemlje te ih ne viđa često, ali su nedavno doputovali u posjet. Tijekom njihovog boravka, otišli su na bazen, gdje je kaže nosila "dekoltirani kupaći kostim, ali ništa previše ludo", a kao referencu je podijelila fotografiju kupaćeg kostima s web stranice.

Foto: Amazon

Međutim, dok su sjedili kraj bazena, jedan muškarac imao je neprimjeren komentar prema njezinom izgledu. Naime, on ju je odmjerio, pogledao prsa i komentirao kako bi ‘volio ući u njezin kupaći kostim’.

"Osjećala sam se posramljeno. Nakon što je prošao i nakon još nekoliko neugodnih trenutaka tišine, rekla sam 'pa to je bilo neugodno' samo da kažem nešto. No, umjesto da se zauzme za svoju kćer, moj se tata okrenuo i rekao: 'Pa, ti tražiš takvu pozornost. Žene koje nose takav kupaći kostim traže od muškaraca da ih gledaju.' Ušutjela sam. Nisam znala što bih rekla. Otišla sam u kupaonicu i počela plakati” ispričala je.

Sada se osjeća neugodno što je nosila takav kupaći kostim i boji se kako će podnijeti ostatak tjedna u blizini svog oca. Očekivala je bolju reakciju od njega, ali sada se osjeća grozno zbog komentara i reakcije oba muškarca.

Zatim se još više razljutila kad je njezin tata razgovarao s njezinom mamom, koja joj je tada rekla da je pronašla način da zatvori gornji dio kupaćeg sigurnosnom iglom te dodala kako sada izgleda kao da se previše trudi za poglede muškaraca.

Cijelu stvar podijelila je na društvenom forumu Reddit, gdje je tražila savjet drugih korisnika kako se nositi s ovom neugodnom situacijom.

"Tvoji roditelji su loši. Odjeća nikada nije poziv za neugodne komentare. Ne uzimaj k srcu njihove komentare, oni su odraz njihove vlastite gadosti, ne od vas. Nošenje kupaćeg kostima ne čini vas seksualnim predmetom”, komentirala je jedna korisnica

Druga je napisala: "Ne mogu vjerovati da ti je to netko rekao. Odvratno. A tvoj se tata treba probuditi i vidjeti kako je to užasno. To je samo tvoje tijelo. Ne možeš ga promijeniti i ne bi trebala ga skrivati kako ne bi bila verbalno napadnuta."

Žena koja je napisala objavu zatim je dodala nastavak priče u komentar te napisala: "Sinoć sam razgovarala s bratom koji me podržava. Rekla sam mu da donosim stroge smjernice kojih se moji roditelji moraju pridržavati ako se žele nastaviti viđati sa mnom. Ako ih neće slijediti, prekinuti ću kontakt. Bojim se to učiniti, ali i pomalo sam uzbuđena."

