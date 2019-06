Nemojte puniti mobitel preko noći, tako će baterija trajati duže: Evo još trikova!

Kako to obično biva sa svim baterijama na mobitelu, njihovo trajanje se smanjuje što je mobitel stariji. Baterije obično imaju oko 500 ciklusa punjenja za vrijeme svojeg trajanja. Svaki put kada napunite mobitel od 0% do 100%, trošite jedan cikulus punjenja. Što više ciklusa koristite, to je baterija lošija, zbog čega se preporučuje mijenjati mobitel svake dvije godine.

Nikako ne biste smjeli ostaviti svoj mobitel da se puni tijekom cijele večeri. Umjesto toga, napunite mobitel sat do dva prije nego što krenete na spavanje. Preporučuje se da vaša baterija bude napunjena između 40% i 80%. Manja, povremena punjenja puno će bolje djelovati na bateriju nego da ih konstantno punite od 0 do 100%.

Foto: Shutterestock

Preporučuje se uvijek kod sebe imati i prijenosni punjač koji će vam pomoći održavati vašu bateriju između 40 i 80%. Također, ostavljanje vaših mobitela na velikim vrućinama (iznad 95 stupnjeva) dodatno oštećuje vašu bateriju, a pomaže i smanjivanje svjetlosti na vašem zaslonu.