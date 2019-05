Kada bi djetetu trebalo kupiti prvi mobitel? Majke tvrde s ovoliko godina

Djeca bi trebala dobiti svoj prvi mobitel u dobi od 12 godina, pokazuju nova istraživanja. Do te dobi, već bi trebali znati pakirati vlastiti ručak, ići do autobusnog stajališta i samostalno dovršavati školske projekte. U dobi od 13 godina, djeca bi trebala početi zarađivati vlastiti novac, biti spremna ostati sama kod kuće, ali i biti dovoljno odgovorna za korištenje interneta bez nadzora, piše New York Post.

Rezultati su to istraživanja provedenog na uzorku od 2000 majki diljem Amerike. U 78 posto američkih obitelji, majke su primarni 'upravitelji' djece, te imaju vodeću ulogu u organiziranju i nadziranju svoje djece. Istraživanje koje je proveo OnePoll otkrilo je kako su mame u odnosu na očeve prvenstveno odgovorne za slušanje problema djece (85 posto) i upravljanje važnim društvenim aktivnostima svoje djece (82 posto).

Foto: Shutterestock

- Odgajanje djece kada ste zaposlena majka zahtijeva dobru umreženost između obitelji, pouzdane prijatelje, kao i tehnologiju koja će vas održavati prisutnim. Vještina i trud koji su potrebni za upravljanjem obitelji često su podcijenjene. Mame moraju biti treneri koji usmjeravaju svoju djecu prema neovisnosti, a istovremeno se moraju pobrinuti da djeca budu sigurna, dobro i uspješna. Povrh svega, većina mama kombinira tu ulogu s punim radnim vremenom izvan kuće- kazala je Anne Ferguson iz organizacije istraživanja.