Nemate želju za seksom? Ovo je jedan od ključnih razloga, promijenite to!

Mnogo je razloga zašto bi se svaki dan trebali dobro naspavati, a osmosatni san dokazano poboljšava pamćenje te izoštrava vašu pozornost tijekom dana.

No, postoji još jedna prednost koja će se svima svidjeti. Osobe koje bolje i više spavaju svaku noć imaju uzbudljiviji seksualni život.

Seksualna terapeutkinja i autorica istraživanja dr. Laurie Mintz otkrila je kako osobe koje duže spavaju imaju veću seksualnu želju i povećava im se razina seksualnih hormona poput testosterona, piše Daily Mail.

Osim što dobar san može dovesti do još boljeg seksa, dr. Mintz ističe kako i dobar seks vodi do isto takvog sna.

Ova profesorica psihologije na Sveučilištu Florida godinama je pratila povezanost seksa i spavanja.

– Kvalitetan san može povećati želju za seksom, a dobar seksualni odnos vodi do boljeg spavanja – ističe ona.

Njezine tvrdnje potvrđuje i istraživanje iz 2015. godine koje je provedeno na Sveučilištu Michigan, a koje je otkrilo kako žene koje spavaju duže imaju veću seksualnu želju idući dan. Za svaki sat što je žena duže spavala, šanse za seks idući dan bile su veće za 14 posto.

– Mnogo žena bori se s malom seksualnom željom. Žene su preokupirane različitim zahtjevima bilo da se radi o poslu ili o djeci. Osjećaju se umorno i pod stresom su. No, seks se ne mora dogoditi tijekom večeri kad ste umorni. Pronađite drugo vrijeme dana za seks. Uvijek mislimo kako to trebamo činiti kad se osjećamo uzbuđeno, no to ne mora biti tako. Jednom kada se počnete seksati, hormoni će se probuditi i osjetit ćete uzbuđenje – savjetuje dr. Mintz.

