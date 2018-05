Žene otkrivaju zašto varaju: Trebala sam više seksualnih partnera

U istraživanjima su se stručnjaci dosad uglavnom bavili pitanjem muške nevjere i pokušavali su odgonetnuti zašto su muškarci nevjerni, a Nadia Bokody, urednica internet stranice She Said napravila je istraživanja koja pokazuju da žene sada varaju više od muškaraca i da su prevare žena porasle za 40 posto u odnosu na muške prevare, piše Daily Mail.

Donosi i ispovijesti žena koje su prevarile svoje muževe, a jedna od tih ispovijesti je i njena.

- Bilo bi jednostavno za sve okriviti mog bivšeg supruga i reći da nije bio romantičan, da me vrijeđao i ponižavao, ali ništa od toga nije istina. Istina je da sam ga prevarila jer sam mogla - rekla je Nadia.

U nastavku teksta koji je objavila na portalu She Said otkriva razloge zbog kojih žene varaju, a koje je otkrila svojim istraživanjima.

Potreba za više partnera, prvi je razlog koje su mnoge žene navele kao povod varanju. - Do svoje tridesete varala sam partnere i nisam imala ideju kako izvesti da to bude etički dok nisam otkrila poliamoriju i pronašla model kako to izvesti na etički način.

Želja za istraživanjem drugih opcija i potreba za istraživanjem seksualnosti navele su žene koje su od mladosti bile u ozbiljnim i dugim vezama. Upustile su se u druge ljubavne veze, a pri tom nisu imale hrabrosti prekinuti dugogodišnju vezu i tako su počele varati.

Treći razlog koji žene navode kao povod za prevaru je taj što su om partneri prigovarali što izlaze, a s druge strane oni nikada nisu htjeli izlaziti s njima i radije bi vrijeme provodili igrajući igrice. U takvim odnosima muškarci su često pokazivali ljubomoru kada su njihove partnerice počele zarađivati više, a sve to budilo je želju kod njihovih partnerica da ih prevare što su na kraju i učinile.

Impulzivna sam i ne marim previše za osjećaje drugih, rekla je jedna žena i zbog toga se, kaže, često upuštala u preljub.

- Čim sam došla u mogućnost da prevarim svog partnera to znači da mi nije bilo dovoljno stalo do te veze. S druge strane učinila sam to jer sam impulzivna i ne razmišljam hoće li moji potezi nekoga povrijediti - rekla je jedna od ispitanica u ovom istraživanju.