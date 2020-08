Neki su partijaneri iz Britanije stigli i ovog ljeta iako su zbog koronavirusa otkazani svi festivali

Tisno ove godine nije tijesno. Otkazani su festivali koje su organizirali zadnjih osam godina pa nema ni partijanera, kafići i restorani su poluprazni, slobodnih parking mjesta ima koliko hoćete, a na prekrasnim plažama koje okružuju cijelo neobično mjesto, smješteno dijelom na kopnu, a dijelom na otoku Murteru, uživaju kupači koji bez puno truda mogu održavati i više od propisane udaljenosti.

Šarmantno malo misto

Međutim, nije ni pusto. Tisno spada među ona naša šarmantna mala mista u koja se gosti vole vraćati, neki i desetljećima pa su sada na 70% u odnosu na lani. Isto tako, položaj u središtu Dalmacije te blizina nacionalnih parkova Krka i Kornati privlače i brojne posjetitelje tih prirodnih atrakcija. – Imamo čak i patijanere koji su odlučili iz Ujedinjenog Kraljevstva doći i bez festivala. Naša festivalska scena različita je nego, recimo, u Novalji. Imali smo sedam manjih festivala, na svakom bude oko 3000 gostiju. Tako da paralelno s partijanerima imamo starije goste koji dolaze čak i više od 50 godina, nautičare, kampere i brojne obitelji s malom djecom. Funkcionira i jedno i drugo – kaže Filip Henjak, direktor TZ-a Tisno. Mjesto u kojem zimi živi nešto više od tisuću ljudi može se podičiti s čak 6000 turističkih postelja, od toga 3600 u privatnom smještaju. Imaju i tri hotela, jedina na Murteru s 200-tinjak ležajeva, a ostatak ponude čine kampovi, kojih ima nekoliko. Ana Radić vlasnica je hotela Tisno, prvog heritage hotela u Šibensko-kninskoj županiji. Hotel je u vili koja je zaštićeno kulturno dobro iz 1898., kada je bila u vlasništvu imućne talijanske obitelji Galfi. – Ovog ljeta imamo nešto rezervacija, ali nije ni blizu prošlih godina. Kolovoz je bolji. Dobro je što je Tisno tranzitna lokacija, u centru Dalmacije. Mislila sam da će gostiju biti i manje – kaže Ana Radić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 14.07.2020., Tisno - Turisticka patrola Tisno. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pitamo je jesu li propisane mjere protiv korone promijenile posao? – Ako mene pitate, nema razlike. Kod nas se nije promijenilo ništa u čistoći, naši gosti uvijek su nam davali najviše ocjene, do toga nam je uvijek bilo jako stalo. Ono što je novo su sredstva za dezinfekciju i maske. Moram priznati da je većini turista potpuno apstraktno kada ih dočekujem s maskom. Ljudi koji sada putuju ne boje se korone, oni koji se boje ostali su doma. Niti me tko što pita vezano za koronu niti oni prate kakvo je stanje u Hrvatskoj. Pad dolazaka je velik jer se ljudi uglavnom boje – tvrdi Ana Radić. Dodaje i kako se promijenio švedski stol, na oduševljenje gostiju. – Izmijenjenu strukturu gostiju nastojim iskoristiti i uvesti zdraviji način prehrane. Nema Britanaca koji vole prženo pa sada inzistiram na zdravoj, domaćoj spizi. Forsiramo domaću granolu koju radimo, keksiće bez mlijeka i jaja, kornatski med – govori Ana Radić. Hotel Tisno je jedan od rijetkih koji provodi projekt “plastic free” hotela. – Trudimo se, ali teško je danas naći proizvod koji nije zapakiran u najlon počevši od običnih sobnih papuča – otkriva nam Ana. S obzirom na to da gostiju nema kao prije, cijene su vratili na one otprije osam godina. – U postocima to je 20% niže, i to je maksimum jer ispod toga nam se ne bi isplatilo raditi – kaže Ana Radić.

Kućice s knjigama za plažu

Tisno nema marinu, ali zato ima obalu dugu 5 kilometra i cijelo mjesto okružuju plaže. U autokampu Jazine centralna plaža duga je više od 200 metara, a na njoj restoran, minigolf, odbojka na pijesku, a na otočkom dijelu je plaža Sv. Andrija, predivna divlja plaža uz koju je nedavno napravljena tematsko-edukativna šetnica do obližnjeg mjesta Jezera duga gotovo kilometar. U oči upadaju simpatične kućice u kojima je mjesna čitaonica ostavila knjige za čitanje na plaži. Planiraju i uređenje nove plaže za 1700 kupača na predjelu Jazina II. Dobra je i ugostiteljska ponuda. U Tisnom ima 11 restorana i isto toliko kafića. O povijesnoj baštini svjedoče brojne crkvice kao i vile talijanskih bogataša. Iz Tisnog su porijeklom i prvi brodograditelji koji su poslije otišli u Betinu. – Muzej drvene brodogradnje u Betini jedini je muzej na Murteru i proglašen je najboljim muzejom u Europi. Posjetite i njega – savjetuje nam Filip Henjak koji kaže kako sve turističke zajednice na Murteru usko surađuju. U muzeju zatječemo kustosicu Mirelu Bilić. – Očekivali smo dugo, pusto ljeto, međutim nije tako. Malo-pomalo počeli su dolaziti gosti, prvo biciklisti pa kamperi, a onda individualci pa manje grupe. Poštujemo sve preporuke i nije loše – kaže Mirela Bilić.