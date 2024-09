Izgledate si drugačije u prednjoj kameri, ogledalu ili na fotografiji? Evo zašto ne znate kako stvarno izgledate

Mnogi su se zapitali zašto izgledaju toliko drugačije na svakoj slici ili u ogledalu i nisu sami, piše Unilad. Jedan korisnik Twittera napisao je: "Ne znam kako se to zove, ali ima li itko osjećaj da zapravo ne zna kako izgleda? Kao, slike koje snimiš sam i slike koje drugi snime ili gledanje u ogledalo su svi različiti oblici tebe i to frustrirajuće i zbunjujuće i tjera te da zaplačeš."

Drugi je dodao: "Doslovno se više ne prepoznajem. Pogledam se u ogledalo i zakunem se da to nisam ja, ili barem ne osoba za koju sam mislio da sam posljednjih nekoliko mjeseci, kao da vidim potpuno drugačiju osobu." Treća je komentirala: "Ovo zvuči LUDO, ali doslovno nemam pojma kako izgledam??? I ne govorim o šminki, stvarno imam osjećaj da imam potpuno drugo lice u svakoj kameri/telefonu/ogledalu/osvjetljenju."

I zapravo postoji objašnjenje zašto stvarno ne prepoznajemo svoje vlastito lice. Profesor bihevioralnih znanosti na Booth School of Business Sveučilišta u Chicagu i autor knjige ‘Mindwise: How We Understand What Others Think, Believe, Feel, and Want’, Nicholas Epley, rekao je za The Atlantic: "Zanimljivo je da ljudi zapravo ne znaju kako izgledaju. Slika koju imaš o sebi u glavi nije sasvim ista kao ono što zapravo postoji." Studija koju su proveli Epley i Erin Whitchurch, objavljena u Sage Journals 2008. godine pod naslovom ‘Ogledalce, ogledalce: Poboljšanje u samoprepoznavanju’, provela je niz eksperimenata kako bi testirala koliko dobro ljudi poznaju svoje vlastito lice.

Nažalost, slika koju imamo o sebi u glavi vjerojatno je "fizički privlačnija nego što stvarno jesmo”. U svakom eksperimentu, lica sudionika bila su "učinjena više ili manje privlačnima korištenjem postupka morfinga" koji je povećavao ili smanjivao privlačnost za 10 posto - pri čemu su faktori poput simetrije igrali ulogu. Sudionici su zatim trebali prepoznati svoje lice iz niza slika, a rezultati su pokazali da su brže prepoznali verzije svojih lica koje su bile konvencionalno privlačnije.

Također su često birali lica koja su bila učinjena 20 posto privlačnijima od njihovih vlastitih - što, prema Epleyu, nije "potpuno pogrešno" i ne znači da misliš da izgledaš kao Brad Pitt. Ovo se nije odnosilo samo na to kako su sudionici gledali svoja vlastita lica. "Ova sklonost poboljšanju pojavila se i kod vlastitog lica i lica prijatelja, ali ne i kod lica relativno nepoznatih osoba," objašnjava studija. Ova vrsta poboljšanja relativno automatski, a ne svjesni proces, kaže istraživanje. Epley je na kraju zaključio: "Ti si stručnjak za svoje vlastito lice, ali to ne znači da si savršen u njegovom prepoznavanju."

