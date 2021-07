'Našla sam novog partnera nakon suprugove smrti, a kći me optužila da je prerano'

Anonimna 60-godišnjakinja izgubila je dvije godine starijeg supruga prije šest mjeseci. Umro je iznenada, a njihova 30-godišnja kći teško je to podnijela i ne može zamisliti majku s drugim partnerom.



"Volim svog supruga i naravno da mi je teško, ali treba mi društvo. Susjed, također udovac, je bio uz mene i tješio me, a nakon nekog vremena je pokazao da želi nešto više od prijateljstva. Kada sam to rekla kćeri, izvrijeđala me da sam odvratna i da hitno trebam to prekinuti."



Majka se, kaže, osjećala poniženo i posramljeno, pa za savjet kako dalje pita psihoterapeutkinju Deidre Sanders.

"Vaša kći se ovako ponaša jer brine za vaše osjećaje, zna da ste ranjivi trenutno. Ne želi da se netko poigrava s njezinom majkom i ne želi, očito, da netko drugi zauzme mjesto njezinog oca. Objasnite joj da ćete ga uvijek voljeti, ali da ste usamljeni. Provedite više vremena zajedno", savjetuje Deidre.

