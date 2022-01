Naručio je ogromnu količinu hrane na spoju i spremio ostatke za doma, a onda djevojku šokirao pitanjem...

Amanda Gillbert, korisnica TikToka, podijelila je priču o lošem spoju na kojem je bila i tako postala viralna. Bila je, kaže, na puno loših spojeva, ali ovaj je odnio titulu najgoreg do sada.



Našla se s muškarcem, kojeg je poznavala neko vrijeme, u jednom sushi restoranu, a kada je stiglo osoblje on je počeo naručivati nevjerojatno velike količine hrane i vrste sushija koje ona uopće ni ne voli, bez da ju je pitao što bi htjela jesti, prenosi The Sun.



Stigle su porcije za stol, on je uživao, a ona nije pojela gotovo ništa. Toliko je hrane ostalo da je zamolio osoblje da to spakiraju za ponijeti, a nakon toga pogledao je Amandu i pitao bez srama: "Podijelit ćemo račun, je l'?"



Iako joj ovo inače nije problem, Amanda kaže da ju je razljutilo prvo to što ništa nije bilo po njenom ukusu, što nije mario za to i što je tražio da samo njemu zapakiraju hranu za ponijeti. "Plaćam li tvoj sutrašnji ručak?", pitala ga je, na što je on bahato odgovorio: "Aha, ti si feministkinja, je l' tako?"



Na kraju je pristala platiti pola računa jer se nije htjela raspravljati, ali njezini pratitelji su šokirani ponašanjem muškarca. "Imam osjećaj da je namjerno naručio toliko hrane", komentirao je netko dok su je drugi pitali zašto nije onda tražila i pola hrane za van.



"Trebala si se zauzeti za sebe", piše netko.

