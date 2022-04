'Napokon sam bila s dečkom koji mi se dugo sviđa,ali seks nije bio dobar. Trebam li mu dati i drugu šansu?'

Vlasnica sam kafića i već dugo mi se sviđa konobar koji u njemu radi; zgodan je i uvijek prijateljski nastrojen i pristojan, no do nedavno nisam ništa s njim pokušavala jer sam uvijek bila u vezi, napisala je anonimna 27-godišnjakinja terapeutkinji i Mirror kolumnistici Collen.

Njezina je posljednja veza, kaže, nedavno završila, pa ga je konačno pozvala na spoj, a on je pristao.

- Od tada smo nekoliko puta skupa izašli i činilo se da se ništa bitno neće dogoditi jer je dosta sramežljiv, no neku večer smo ipak završili skupa u krevetu - ispričala je, ali, dodaje, "nije baš bilo kemije kakvu je očekivala, iako je jako zgodan"...

- Trebam li nastaviti i nadati se da će se stvari poboljšati ili krenuti dalje? - pitala je.

- On vjerojatno nije za vas dugoročno dobar izbor, no to ne znači da ne možete uživati ​​u toj vezi dok traje; sve dok ste prema sebi i prema njemu iskreni o tome što od nje želite - napisala joj je Coleen.

Isto tako, dodaje, tek ste par puta skupa izašli pa si dajte još malo vremena. Ako je on sramežljiv a vi ne, možda ga vaše samopouzdanje plaši, no ako želite stvari učiniti uzbudljivijima ipak preuzmite vodstvo pa ćete vidjeli kako će reagirati... - savjetovala joj je Coleen.

