Napokon otkriveno: Ovo se stvarno događa s mozgom nakon seksa!

Što se točno događa s našim mozgom nakon seksa? Je li moguće da vam se netko emocionalno ne sviđa, a onda nakon seksa s njim osjetite snažan osjećaj privrženosti? Ponekad možemo pomiješati osjećaje požude ili ljubavi u žaru trenutka. Bez obzira na to, postoji nešto što se događa u mozgu kada smo intimni s drugom osobom što može uzrokovati ovu promjenu, piše She Knows.

Nekoliko stručnjaka otkrilo je prave razloge zbog kojih se možda osjećate više privrženi, privučeni ili "zaljubljeni" u nekoga nakon što ste imali seksualnu interakciju.

Za to su krivi hormoni: Kada smo s nekim intimni, oksitocin, poznat i kao “hormon ljubavi” oslobađa se u tijelo “tijekom snošaja i drugih oblika intimnosti”, kaže dr. Sal Raichbach, psiholog i licencirani klinički socijalni radnik, dodajući da oksitocin povezuje se s "pozitivnim društvenim funkcioniranjem i povezuje se s vezom, povjerenjem i odanošću". Studije su također pokazale da oksitocin doseže vrhunac tijekom orgazma, pa ako se radi o intenzivnom seksu u kojem prelazite ciljnu liniju, mogli biste osjetiti još jaču vezu s osobom s kojom ste dijelili seks. Sasvim je prirodno da te dobre osjećaje povezujemo s osobom s kojom smo ih podijelili i ostaje nam da ih želimo više. To je možda razlog zašto počnemo više razmišljati o nekome nakon što s njime provedemo strastveno vrijeme, čak i ako je bilo brzo - želimo više tog osjećaja.

Osjećaji privrženosti ne proizlaze samo iz seksa: Dobra vijest je da nije potreban snošaj da bi se proizveo oksitocin. "Oksitocin se oslobađa u različitim aktivnostima, od gledanja našeg psa do dobivanja ili masaže, igranja timskih sportova, poroda ili gledanja plave boje", rekla je dr. Lauren Brim, seksualna edukatorica i autorica knjige The New Rules of Sex. Brim nastavlja objašnjavajući da se jaka veza između dvoje ljudi ili osjećaj privrženosti prema jednoj osobi može dogoditi i tijekom drugih vrsta intimnosti, "zbog čega se možemo osjećati kao da smo se zaljubili u nekoga s kim smo razgovarali jednom,” kaže ona. Zagrljaj ili dodir mogu utjecati na neke od istih vrsta osjećaja.

Intimnost je tu gdje je: Također je važno zapamtiti da seks ni pod kojim uvjetima neće automatski osloboditi oksitocin niti učiniti da se osjećate povezani s partnerom. Na primjer, Brim ističe da žrtve seksualnog napada nemaju osjećaj privrženosti prema svojim zlostavljačima niti redoviti seks u nesretnom braku može "popraviti" vezu ili učiniti da se ponovno zaljubite. Dok seks može produbiti postojeću vezu između dvoje ljudi, ono zbog čega se osjećamo privrženi je "intimnost iskustva i urođena kemija partnera", kaže ona. Stvari poput međusobnog gledanja u oči ili dijeljenja osobnih priča s drugim mogu stvoriti istu vrstu veze. “Kao društvena bića, stvoreni smo za povezivanje kroz razne aktivnosti, ali seks često stvara osjećaj da bismo trebali uspostaviti odnos s osobom jer je društvo to odredilo kao dio našeg društvenog seksualnog scenarija”, dodaje Brim.

Brim također primjećuje da ljudi reagiraju na seks onako kako smo bili uvjetovani da reagiramo. Na primjer, "ako nam se ispriča priča da su muškarci bili 'privrženi' nakon seksa, a žene 'seksualno promiskuitetne', onda bi to bila stvarnost", što je vrlo vjerojatno razlog zašto se neki ljudi slažu s pričom da su više privrženi ili su prema nekome razvili dublje osjećaje nakon spolnog odnosa. Možda sljedeći put kada se pitate jeste li zaljubljeni ili čak imate li osjećaje prema nekome, nakon što ste s njim bili intimni, zapitajte se je li vam se jednostavno svidjelo iskustvo i osjećaji koje ste imali dok ste imali seks (uključujući i poljupce i dodire) ) ili mislite li da ste doživjeli neku vrstu intimnosti na drugoj razini i doživljavate li dublje osjećaje iz drugih razloga. Kao i većina stvari u životu, ne postoji trenutna formula za osjećanje prema nekome - sa ili bez seksa. Ali imajući na umu stvari kao što je učinak hormona može vam pomoći da objasnite zašto vam se iznenada netko stvarno svidi nakon što ste bili intimni.

