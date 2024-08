Prakticirate li ih? Ove tri poze vode do najintimnijeg seksa

Kada je riječ o seksu, mnogi često razmišljaju o tome kako im je važno doći do vrhunca, pa im seks zapravo niti nije toliko ugodan koliko bi mogao biti. Seksualna terapeutkinja otkrila je tri seks poze koje će vas ponovno dovesti u stanje povezanosti i romantike koji neizbježno vodi do dubljeg zadovoljstva, piše Your Tango.

Misionarska: Poza licem u lice omogućuje partnerima da se intimnije povežu na dubljoj i značajnijoj razini. Nema nikakvih akrobacija, samo ste usredotočeni jedno na drugo. Partneri se mogu gledati u oči, disati zajedno, dugo se strastveno ljubiti, održavati bliskost tijelo uz tijelo i sinkronizirati svoje pokrete. Uzmite si vremena i uživajte u pozi koja penetraciju čini ugodnijom, često dovodeći do intenzivnih orgazama za žene i muškarce.

