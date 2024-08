Istraživanje pokazalo: Evo nakon koliko ženama dosadi seks s istim partnerom!

Što vas odbija? Za neke to može biti bahatost ili psovka, za druge tetovaže ili čudan piercing. No, nova studija pokazala je da žene gube interes za seks s partnerom nakon samo 12 mjeseci zajedničkog života. Objavljeno u British Medical Journalu Open, istraživanje je prikupilo podatke od 4.839 muškaraca i 6.669 žena u dobi od 16 do 74 godine i otkrilo da, dok se oba spola umaraju od seksa s godinama, žene tvrde da im seks u vezama dosadi mnogo brže od muškaraca, piše Independent.

To može biti posljedica umora zbog primarne skrbi za djecu, a činjenica je da svakodnevni stres itekako utječe na seksualno funkcioniranje žena, više nego na muškarce. Gubitak interesa može biti povezan i s promjenom fokusa - umjesto na muškarca i njihovu vezu, ženama je u centru pozornosti dijete, objasnili su autori studije, istraživači sa Sveučilišta Southampton.

