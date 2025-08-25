Nakon što saznate što se zapravo nalazi u pilećim medaljonima vjerojatno ih više nikada nećete jesti

Piletina je zdrava namirnica – ukusan izvor proteina koji može biti temelj uravnotežene prehrane. Ali čim je preradimo, priča postaje potpuno drugačija. Najpoznatiji primjer? Pileći medaljoni. Naizgled hrskavi i neodoljivi zalogaji, a zapravo – mješavina svega i svačega što baš i ne želimo vidjeti na tanjuru, WebMD.

Iako bismo očekivali da se nuggetsi prave od čistog pilećeg mesa, istraživanja pokazuju nešto drugo. U jednom uzorku samo 50% sadržaja bilo je mišićno tkivo, a ostatak mast, krvne žile i živci. Drugi uzorak imao je tek 40% mišića, dok je ostatak činila kombinacija kostiju, vezivnog tkiva i masti. Dakle, glavna komponenta pilećih medaljona često nije nemasno meso, već nusproizvodi – uz dodatak konzervansa, punila i kemikalija za obradu.

Kako nastaju pileći medaljoni?

Proces proizvodnje zvuči još manje primamljivo. Pilići se uzgajaju u pretrpanim halama, često pod umjetnim svjetlom i uz antibiotike. Nakon klanja, meso se odvaja i melje zajedno s kožom, vezivnim tkivom i mastima. Dobivena masa oblikuje se u male komade, umače u tijesto i prži u ulju. Rezultat: hrskava vanjština skriva nutritivno siromašan, mastan i jako zasoljen proizvod.

Jesu li pileći medaljoni zdravi? Nažalost – ne baš. U njima se krije visok udio soli i masti – porcija od 6 pilećih medaljona može sadržavati i do četvrtine preporučenog dnevnog unosa natrija. Prženje u hidrogeniranom ulju povećava količinu nezdravih masnoća, a u jednom medaljonu možemo pronaći manje od 50% mesa – ostatak su nusproizvodi, punila i dodaci.

Iako brzi prehrambeni lanci (McDonald’s, KFC, Burger King, Chick-fil-A…) tvrde da njihovi nuggetsi sadrže “100% bijelo meso”, studije pokazuju da to često nije cijela istina. Unatoč svemu, pileći medaljoni ostaju među najprodavanijim jelima brze hrane jer su lako dostupni i jeftini, brzo gotovi te ukusni uz različite umake. Međutim, hrskava korica skriva prerađeni sadržaj koji s vremenom može štetiti zdravlju.