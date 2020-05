Nakon 30 godina našla sina za kojeg je mislila da je umro na porodu: 'Sretna sam što je živ'

Izgubiti dijete odmah nakon rođenja je noćna mora svakog roditelja. Za Tinu Bejarano iz Kalifornije, ta noćna mora bila je stvarnost. Prije 29 godina, kada je imala 17, rodila je sina. Nakon rođenja, majka joj je rekla da je dijete umrlo 15 minuta nakon porođaja, ali to je zapravo bila laž. Umjesto toga, ona je njezinog sina dala na posvajanje, bez da joj je ikad rekla istinu, prenosi Your Tango.

Tina je desetljećima žalila za smrću svog prvog djeteta, čak i nakon što je pronašla svog sadašnjeg supruga i osnovala obitelj. No, prošle godine napravila je DNK test i život joj se promijenio. Svi genetski podaci osoba koje koriste te testove spremaju se u istu bazu, što olakšava praćenje obiteljskog stabla. Upravo ta usluga odlična je i za posvojenu djecu, koja pokušavaju saznati nešto više o svojim biološkim roditeljima, što je njezin prvorođeni sin i napravio.

Tada je dobila mail koji joj je otkrio cijelu istinu. Muškarac iz New Jerseya napisao joj je: “Mislim da trebamo razgovarati, piše da smo u krvnom srodstvu i da si mi ti mama.” To je zapravo bio njezin prvorođeni sin, Kristin, koji ju je želio upoznati i da ona bude dio njegovog života. Otkako su se pronašli, ova majka i njezin sin u svakodnevnom su kontaktu te polako grade svoj odnos nakon toliko godina razdvojenosti. Planiraju se vidjeti uživo, ali prvo moraju čekati da se riješi epidemiološka situaciju u svijetu.

Kristin je zapravo rođen kao djevojčica, ali je transrodna osoba. Sada živi u New Jerseyu sa svojom suprugom i njihovim djetetom. “Nije me briga što je transrodan. Stvarno me nije briga. To je moje dijete i ja sam samo sretna što je živ”, rekla je oduševljena i sretna Tina. Njezin suprug, Gardere, nije biološki otac njezinog prvorođenog sina. Svaki dan se čuje s njim i prihvatio ga je kao svojeg sina. "Zove me tata, ja njega sinom. Čujemo se svako jutro", otkrio je Gardere. Oboje su priznali da se jako vesele upoznati svog sina, pogotovo nakon što su mislili da je umro prije gotovo trideset godina.

