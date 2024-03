Najstarija žena na svijetu napunila 117 godina: 'Do prije nekoliko godina sam vježbala svako jutro!'

Najstarija osoba na svijetu Maria Branyas Morera jučer je napunila 117 godina, a znanstvenici se nadaju da bi španjolska umirovljenica mogla pomoći u otkrivanju tajni dugog života. Naime, gospođa Morera rođena je u San Franciscu 1907. godine dok je grad patio od drugog vala bubonske kuge. Obitelj se odlučila vratiti u Španjolsku 1915. tijekom Prvog svjetskog rata nakon što se njezin otac Josep razbolio, piše Daily Mail.

Na kraju je umro od tuberkuloze na brodu na kojem su prelazili Atlantik, a njegova sada stogodišnja kći ozlijedila se pri padu tijekom istog putovanja i kasnije otkrila da je izgubila sluh na jedno uho. Zatim je preživjela dva svjetska rata, pandemiju španjolske gripe, Španjolski građanski rat i Covid-19.

Službenu titulu najstarije osobe na svijetu dobila je nakon smrti francuske časne sestre André u siječnju 2023. godine. Neobično za svoje godine, gospođa Morera aktivna je korisnica društvene mreže X, bivšeg Twittera, i redovito obavještava svojih 16.000 pratitelja o tome što radi u životu. Jučer je napisala: "Dobro jutro, svijete. Danas punim 117 godina. Došla sam toliko daleko." Ali iznimno zdravlje gospođe Morere u takvoj dobi privuklo je pozornost znanstvenika da proučavaju njezino tijelo.

"Ona ima potpuno lucidnu glavu. Impresivnom jasnoćom se sjeća događaja iz vremena kad je imala samo četiri godine i nema nikakvu kardiovaskularnu bolest, uobičajenu kod starijih ljudi. Jasno je da postoji genetska komponenta jer postoji nekoliko članova njezine obitelji koji su stariji od 90 godina", rekao je znanstvenik Manel Esteller.

Here's a picture of Maria Branyas Morera celebrating her 117th birthday from her nursing home in Catalonia 🥰️



📷 Residència Santa María del Tura pic.twitter.com/hTOJPgU98B