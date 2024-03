Najbogatiji čovjek na svijetu na intervjuu za posao postavlja samo dva pitanja: Jedno je gotovo nemoguće odgovoriti

Danas je Ann Hiatt uspješna poslovna žena koja vodi vlastitu konzultantsku tvrtku koja se bavi savjetovanjem kompanija iz čuvene Silicijske doline. No, da bi postigla status koji danas ima, ova dama prošla je mnoge uspone i padove, a između ostalog radila je za drugog najbogatijeg čovjeka u povijesti - Jeffa Bezosa.

Hiatt je bila Bezosova osobna asistentica u razdoblju od 2002. do 2005. godine, a nedavno je u razgovoru za CNBS objasnila kako je zapravo dobila posao kod osnivača Amazona. Naime, Ann je prije samog susreta s Bezosom prošla nekoliko iscrpljujućih i napornih krugova eliminacije u Centru za procjenu, a tek na kraju je čekao razgovor s ovim milijarderom, koji je tada bio izvršni direktor.

"Bezos je započeo razgovor obećavajući da će mi postaviti samo dva pitanja i da će prvo od njih biti ‘zabavna’ zagonetka. 'Hoću da procijenite broj stakala u Seattleu', rekao mi je, a potom je ustao, uzeo olovku i rekao da će on računati. Na trenutak sam bila prestravljena. Onda sam zastala da se smirim, podsjećajući sebe na to da razmislim što ga je motiviralo da mi postavi takvo pitanje. Želi vidjeti kako moj um funkcionira, rekla sam sebi. Želi vidjeti kako razlažem komplicirani problem na male korake kojima je moguće upravljati. To mogu učiniti, mislila sam", prisjetila se ona, a potom je otkrila i kako je odgovorila na ovo komplicirano pitanje.

Ann je krenula s računicom tako što je zaokružila broj stanovnika u Seattleu na otprilike milijun, računajući da svatko od njih ima kuću, prijevozno sredstvo, ured ili školu koju pohađa, i sve to ima prozore. Ukupnu procjenu zasnivala je na prosječnom broju prozora po glavi stanovnika. "Razmatrali smo sve scenarije, anomalije i moguće načine da objasnimo izuzetke. Imala sam dojam da pričamo satima o tome, dok je Bezos na ploči zapisivao brojeve, a sigurna sam da sve nije trajalo više od 10 minuta. Sjećam se i da je bio prilično emotivan kada je napisao konačnu procjenu. Zaokružio je brojku i rekao: "Ovo izgleda prilično točno"", dodala je.

Drugo pitanje koje joj je biznismen postavio jest koje su njezini ciljevi u karijeri.

"Odgovorila sam da je Amazon kompanija puna strastvenih i ambicioznih ljudi i da me to motivira. Rekla sam mu: ‘Želim biti kao oni i naučiti ono što oni znaju. Oni imaju znanje u područjima koja ja osobno želim razvijati, tako da je vrijednost tog iskustva očita, iako se udaljava od mog cilja da ja budem ta koja nekoga podučava’”, prisjetila se Hiatt. "Objasnila sam mu i da nemam pojma kako biti asistentica, ali znam koliko je važno stalno biti izvan svoje zone komfora. Željela sam astronomski rast na svojoj skali učenja. Bezos me na kraju zaposlio na licu mjesta", ispričala je.

Ann je istaknula i da sada, kada dobro poznaje Bezosa, razumije zašto su to bila jedina dva pitanja koja je postavio. "Procjenjivao je moj potencijal postavljajući mi pitanja koja su trebala utvrditi imam li dovoljno hrabrosti, snage i motivacije da pratim svoj vlastiti tempo i stalno pomičem svoje granice i napredujem", zaključila je.

