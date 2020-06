Muškarci otkrili: Evo zašto su im punije žene privlačne

Muškarci otvoreno priznaju da ih privlače punije žene te da su im one posebno zgodne. No nije samo tijelo to što ih privlači kod njih, prenosi BrightSide. Muškarci na društvenim mrežama podijelili su zašto ih punije žene privlače i koje su to karakteristike koje im se sviđaju kod njih.

Kod punijih žena, jedenje postaje ugodna aktivnost

Jedenje je jedna od najvažnijih stvari za život, a muškarci smatraju da je odlazak na večeru ili ručak najbolja aktivnost za spoj, pogotovo za parove koji su u braku. Iako smatraju da je dijeta važna kako bi bili zdravi, to ne mora biti glavni prioritet u životu.

Daju odlične zagrljaje

Iako većina muškaraca ne želi priznati to, oni uživaju u zagrljajima i maženju, a to je prednost za punije djevojke. Muškarcima je udobnije i bolje kada se maze s punijim djevojkama.

Njihova pozitivna priroda

Zbog njihovih zabavnih, pozitivnih i dragih osobnosti, muškarcima nikada nije dosadno kada se nalaze u društvu punijih djevojka. One su vrlo pričljive i imaju odlične komunikacijske vještine te u njihovim vezama nema nijedan dosadan trenutak.

Njihov izgled

Muškarcima su punije žene fizički privlačnije. To je zato što one imaju sve što žele u svojim partnericama, noge, kukove, stražnjicu, baš sve. Za njih su te karakteristike privlačne i neodoljive.

Njihovo samopouzdanje

Muškarci su otkrili da punije žene imaju dvije važne osobine koje ih privlače. Jedna od njih je njihova mogućnost podnošenja svih situacija. One se uvijek dobro snađu i u najgorim situacijama. Druga je njihovo samopouzdanje, koje su stekle upravo zbog tih situacija te sada vole sebe upravo takve kakve jesu.

Brižne su

Punije žene su uglavnom više brižne i dobre odgajateljice. Također ih i muškarci smatraju kao osobe koje pružaju više ljubavi prema drugima, nego što to rade prema samoj sebi. No punije cure također vole provoditi vrijeme sa svojim roditeljima, što znači da uživaju i u najjednostavnijim stvarima, poput kuhanja ili razgovora.

