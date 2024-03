Muškarci, budite se po noći na 30 ili više minuta? To bi mogao biti znak za uzbunu!

Buđenje noću je redovita pojava za neke od nas, ali nova studija pokazuje da to može ukazivati ​​na zabrinjavajući zdravstveni problem. Studija, koja je objavljena u Journal of the National Cancer Institute, otkrila je da muškarci koji su se budili barem pola sata noću imaju do 20% veću vjerojatnost da će im se dijagnosticirati rak prostate, piše Metro.

U istraživanju američkog Nacionalnog instituta za rak u Marylandu sudjelovalo je 30.000 muškaraca. Ono je uključivalo nošenje monitora za mjerenje mogućih poremećaja spavanja. Na početku studije nitko od sudionika nije prijavio rak prostate. Ali u razdoblju praćenja nakon studije, muškarci koji su bili budni najmanje 30 minuta noću imali su 15-20% veću vjerojatnost da će razviti tumor prostate.

Potrebno je provesti više istraživanja kako bi se učvrstila ova korelacija, ali općenito gledano, ova nam studija pokazuje nešto što već znamo - da nedovoljno sna može biti loše za naše zdravlje ili ukazuje na to da nešto već nije u redu.

To također potvrđuje druge, prethodne studije, poput one koja je otkrila da su od 2000 sredovječnih odraslih koji su prijavili gubitak sna, oni koji su manje spavali postali skloniji razdražljivosti, tjeskobi, respiratornim problemima i gastrointestinalnim problemima.

Dr. Sue Peacock, zdravstvena psihologinja i stručnjakinja za spavanje, progovorila je o fizičkim i mentalnim implikacijama gubitka sna. 'Istraživanja pokazuju da postoji složena veza između ciklusa spavanja i budnosti i našeg imunološkog sustava', objasnila je, ‘Dok spavate, vaš imunološki sustav proizvodi zaštitne tvari koje se bore protiv infekcija kao što su citokini. Ono se bore protiv stranih napadača poput bakterija i virusa te vam pomažu da spavate, dajući vašem imunološkom sustavu više energije da obrani vaše tijelo od bolesti’.

Dakle, ako ne spavate dovoljno, vaše tijelo ne proizvodi toliko važnih citokina. Što se tiče mentalnog zdravlja, dr. Peacock je objasnila kako nas začarani krug tjeskobe može ostaviti bez sna i u petlji negativnih povratnih informacija. 'Anksioznost može imati negativan učinak na sposobnost vašeg tijela da zaspi, budući da je vaš mozak u načinu 'bori se ili bježi', razmišljajući o svim mogućim ishodima za ono što uzrokuje tjeskobu', rekla je.

'Nadalje, anticipativna anksioznost i specifična anksioznost u vezi sa spavanjem mogu dovesti do poremećaja sna i nesanice, što zatim stvara povratnu petlju koja može pogoršati oba stanja’, zaključuje.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati: