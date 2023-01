Muškarac tvrdi da supruga želi seks tri puta u jednoj noći: ‘Mislim da ću joj naći ljubavnika’

- Moja supruga želi više seksa nego što joj ja mogu dati. Radim po cijeli dan i moj posao je zaista fizički iscrpljujuć. Obično dođem kući prljav i znojan i čim uđem u predsoblje skinem svu odjeću sa sebe i odmah uđem u toplu kupku. Nakon što popijem čaj, odmah odem u krevet i brzo zaspem, no moju ženu to frustrira - napisao je jedan muškarac za Daily Star.

Tvrdi da je njegova supruga cijelo vrijeme kod kuće i čuva djecu, a da po noći želi puno seksa, što joj on nije u mogućnosti pružiti. Kaže da bi ona rado da se seksaju i po dva ili tri puta u jednoj noći, s čim on jednostavno ne može držati korak.

- Već sam pomislio da joj predložim da nađe ljubavnika koji će se s njom seksati kako bi malo mene pustila na miru. U ovom trenutku mi to uopće ne bi smetalo, ako se radi samo o seksu - nastavio je.

Stručnjakinja za veze, Jane O'Gorman, odgovorila mu je da zaboravi na prijedlog da supruga nađe dečka ili ljubavnika, jer to jednostavno nema smisla i ne bi završilo dobro.

- Možda mislite da bi to funkcioniralo, ali emocije poput ljubavi i ljubomore se imaju naviku pojaviti u seksualnim odnosima kada to ne očekujete. Pokušajte se dogovoriti za jedan dan intimnosti s vašom suprugom kada ste vi slobodni i odmorni. Objasnite joj da vam posao ne ostavlja dovoljno energije za strast ispod plahti na kraju svakog dana. Normalno je da ona želi seks. Možete li obećati intimnost barem nekoliko puta tjedno? Mogu li vaša djeca otići do članova obitelji na jedno poslijepodne? Biste li mogli uložiti u neke seksualne igračke kako se vaša žena ne bi osjećala zapostavljenom? Razmotrite svoje mogućnosti kako bi ona znala da vam je stalo - napisala je.

