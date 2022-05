Muškarac ispričao: 'Supruga i punica su mi preimenovale kćer - uhvatio sam ih u laži i želim razvod!'

Jedan je muškarac na Redditu napisao kako je bijesan na svoju suprugu i njezinu majku jer su njihovoj kćeri promijenile ime koje joj je on dao. Kako piše Mirror, u objavi je napisao da su supruga i on imali dogovor da ne žele znati spol djeteta do poroda, te da će ako bude žensko on dati ime, a supruga ako je muško. Mislio je da su se složili oko toga, no neugodno se iznenadio.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Njegova žena bila je uvjerena da će biti dječak i obitelj joj je prije poroda dala hrpu darova za dečka, a njezina je majka već isplela odjeću s muškim imenom koje je odabrala. Međutim, kada je napokon stigao taj dan i kada se dijete rodilo, ipak je bila djevojčica. On joj je odlučio dati ime s kojim je već duže vrijeme bio oduševljen, a s obzirom na to da se činilo da nema prigovora, upisao ga je i u kćerin rodni list.

Godinu dana kasnije došao je s posla i zatekao suprugu i punicu kako razgovaraju o djevojčici, ali su je nazivali drugim imenom. Kada ih je pitao zašto ju tako zovu, punica mu je rekla da nije pravedno da joj je on birao ime, a to je ime baš prikladno za nju.

- Bio sam šokiran jer je to bio prvi put da je netko prigovorio za ime. Tada mi je sinulo da se moja kći povremeno uopće nije ni odazivala jer smo supruga i ja cijelo vrijeme koristili dva potpuno različita imena. Supruga mi je predložila i da službeno promijenimo ime i uskoro je izbila svađa, a rekla je da ju ne podržavam i da joj uzimam pravo da da ime djetetu kojega je rodila - napisao je u objavi.

Najgore od svega je, kaže, što ona želi neku čudnu, žensku verziju imena koje je htjela za dječaka. Nakon svađe je ostavila njega i kćer i otišla svojim roditeljima, a sada mu cijela njena obitelj zamjera, a on razmišlja o razvodu.

Korisnici Reddita stali su na njegovu stranu i napisali da je ponašanje njegove supruge i njene obitelji zaista neobično.

- Ne razumijem zašto ste sada vi krivac. Dogovorili ste se kako birate ime, a ona je mogla reći nešto kada ste predložili ovo ime - napisala je jedna korisnica.

- Oprostite, ali ponašanje vaše žene je bizarno i uznemirujuće - dodala je druga.

