Možete pojesti kruh i ne unijeti puno kalorija: Dovoljno je napraviti samo ovo!

Ako se brinete zbog viška kalorija koje unosite kruhom, stručnjaci su otkrili trik kojim ćete jednostavne ugljikohidrate u kruhu pretvoriti u one zdravije, 'rezistentne'.

Ne morate brinuti ako pojedete krišku ili dvije kruha dnevno, ali ako ga se ne možete odreći, možda će vam biti lakše ako primijenite foru koja će navodno prepoloviti broj kalorija koje unosite kruhom, piše BBC.

Kada kupite ili ispečete kruh, stavite ga u zamrzivač. Zašto? Zato što kao i kuhanje i hlađenje, smrzavanje škrob pretvara u otporni škrob. Zvuči nevjerojatno, ali to znači da vaše tijelo dobiva puno manje kalorija od kruha. Zapravo, otporni škrob hrani vaše crijevne bakterije umjesto da vas deblja.

Najveći problem s bijelim kruhom je to što on zbog visokog glikemijskog indeksa prebrzo otpušta energiju, tako da podiže nivo šećera u krvi. Ipak, oni koji nemaju obiteljsku povijest dijabetesa, ne trebaju izbjegavati bijeli kruh, koji je idealno jesti za doručak, jer tad ubrzava rad metabolizma, kažu znanstvenici. No, osim toga, postoje i određene vrste kruha koje su najbolje kada ste na dijeti.

Kruh od cjelovitog zrna: Većina vrsta kruha od cjelovitih žitarica je visokokalorična jer je smjesa poprilično gusta i zbijena. Vrlo hranjiv i zasitan te bogat vlaknima, ovaj kruh jedan je od najboljih izbora.

Proklijali kruh od žitarica: Ovaj kruh proizvodi se od cjelovitih žitarica koje su počele klijati. Naime proklijale žitarice postale su popularne uz rast popularnosti prehrane bez glutena. Ovaj tip kruha znatno je lakše probavljiv zbog korištenja već proklijalih žitarica. Naime klijanje žitarica razgrađuje dio škroba i povećava ukupnu gustoću hranjivih tvari konačnog proizvoda. Također ima niži glikemijski indeks, što znači da ovaj kruh možda neće povećati razinu šećera u krvi u usporedbi s drugim konvencionalnim proizvodima od žitarica.

Kruh s niskim udjelom ugljikohidrata: Ako imate problema s razinom šećera u krvi, svaki kruh može biti sporan izbor. Osim onog s niskim udjelom ugljikohidrata, koji je zapravo dobrog okusa, a istovremeno neće izazvati pomutnju što se tiče razine šećera u krvi.

Kruh od kiselog tijesta: Vratio se u trend tijekom pandemije, ali zdravstveni stručnjaci odavno priznaju njegovu nutritivnu vrijednost. Kiselo tijesto pravi se procesom fermentacije u kojoj se razgrađuje dio škroba u brašnu. Taj proces smanjuje glikemijski indeks konačnog proizvoda i dodaje mu prirodne probiotike. Većina kiselih tijesta priprema se od jednostavnog bijelog brašna i obično sadrži malo vlakana, no može ga se pripremiti od mješavine žitarica i time poboljšati.

Kruh bez glutena: Prehrana bez glutena prvenstveno je namijenjena onima kojima je dijagnosticirana celijakija ili značajna osjetljivost na gluten. Prije drastičnog prijelaza na proizvode bez glutena svakako je preporučljivo trebali posavjetovati se s liječnikom i nutricionistom. Također, prilikom kupnje treba biti na oprezu jer mnoge alternative bez glutena sadrže više rafiniranog brašna i manje vlakana. Također često znaju imati mrvičastu teksturu. S obzirom na to, prilikom kupovine kruha bez glutena obratite pažnju na količinu kalorija i količinu sadržanih vlakana.

Studija mnoge zgrozila: Neke vrste kupovnog kruha sadrže tragove ljudske kose i ptičjeg perja!