Kava vam može pomoći da smršavite, a evo koliko šalica dnevno je potrebno

Dijeta i tjelovježba uvijek su srž svake uspješne strategije mršavljenja, ali prema stručnjacima, postoji jedan alat za borbu protiv masnoće koji ne zahtijeva znojenje. Nije tajna da kofein može biti savršen pomoćnik na vašem putu mršavljenja, no koliko vam je dnevno potrebno da biste skinuli kilograme? Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos, također poznate kao The Nutrition Twins, otkrile su pravu mjeru, piše New York Post.

Naime, one tvrde da je za mršavljenje potrebno popit od 200 do 400 mg kave, ovisno o težini; odnosno između dvije i pet šalica. To je u skladu sa studijom harvardskog T.H. Chan School of Public Health, koja je pokazala da četiri šalice kave dnevno mogu smanjiti tjelesnu masnoću za otprilike 4%.

VEZANI ČLANCI:

'Kava sadrži kofein, koji ima termogene učinke i može ubrzati metabolizam, pomažući vam da sagorite više kalorija', rekle su The Nutrition Twins, 'Neke su studije pokazale da može pomoći u smanjenju BMI-a, tjelesne težine i masnog tkiva. Kava također može obuzdati apetit i smanjiti osjećaj gladi'.

'Istraživanja pokazuju da ispijanje kave prije obroka može smanjiti kalorije koje pojedete, čak i ako kavu pijete do četiri sata prije obroka. Kava također sadrži klorogensku kiselinu za koju se pokazalo da povećava sagorijevanje masti i može pomoći u usporavanju apsorpcije ugljikohidrata', dodaju.

VEZANI ČLANCI:

'Pazite da dodavanjem vrhnja, punomasnog mlijeka ili šećera u kavu ne nadoknadite sve kalorije koje sagorite iz kave', objasnile su, 'U stvari, novo istraživanje objavljeno u Clinical Nutrition otkrilo je da ispijanje šalice kave dnevno može pomoći u mršavljenju, ali ako se doda žličica šećera, to poništava korist'.

Znate li da vam kava može pomoći pri mršavljenju? Ovo su tri ključne dobrobiti: