'Moja supruga misli da sam nerazuman jer i dalje želim seks nakon što smo dobili djecu'

- Moja žena je prestala biti zainteresirana za seks i za mene otkad je zatrudnjela. Ponaša se kao da me samo trebala za to i da sada više nema što raditi sa mnom. Organiziram izlaske samo za nas dvoje, ali ona uvijek želi provoditi vrijeme s našom djevojčicom, pa uvijek idemo svi troje zajedno. Jako sam usamljen - napisao je jedan muškarac za The Sun.

On se vrati s posla oko 18 sati, a ona ide spavati u 19:30 kada i njihova kćer. Kad god pokuša s njom razgovarati o tome, ona mu samo odbrusi da je obiteljski život takav i da se nema što čuditi. On se jako trudi i brine ga da gubi svoju suprugu. Ne zna više što može učiniti i samo želi provesti malo vremena nasamo s njom.

- Nemojte odustati od svoje žene. Zvuči kao da se bori da sve stavi u ravnotežu nakon što je postala mama. Povedite s njom iskren razgovor u kojem ćete joj objasniti da ju volite i da vam nedostaje. Recite joj da želite provoditi s njom malo više vremena, a da vaša kćer nije uvijek s vama. Razgovarajte o tome kako zajedno možete krenuti naprijed. Možda biste joj mogli ponuditi da preuzmete dio brige o djetetu da skinete pritisak s nje - odgovorila mu je Deidre.

