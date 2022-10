‘Moja mama izlazi s muškarcem s kojim sam nekoliko puta spavala: Ne znam kako joj to reći'

Jedna žena našla se u vrlo neugodnoj situaciji kada ju je mama upoznala s novim dečkom, koji je njoj odmah bio poznat. Naime, 23-godišnja žena tvrdi da je spavala s 49-godišnjim dečkom svoje majke nekoliko puta prošle godine, a njezina majka o tome ne zna ništa, piše Mirror.

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu`:

- Već neko vrijeme ohrabrujem svoju majku da krene izlaziti na spojeve. Ona je bila samohrana majka veći dio mog života i mi smo joj bili jedini prioritet u životu. Zaslužuje ljubav i bilo mi je drago da je našla nekoga, sve dok me nije upoznala s tim čovjekom. Kada sam ga ugledala, pokušala sam ostati hladnokrvna i ne pokazati nikakve emocije, ali iznutra sam bila izbezumljena - napisala je žena u objavi na Redditu.

Tvrdi da želi biti iskrena o situaciji sa svojom majkom, ali ne zna kako tome pristupiti, pogotovo nakon što joj je taj muškarac rekao da bi to trebala držati u tajnosti. Prišao joj je kada su u jednom trenutku ostali sami i otvoreno ju zamolio da ništa ne govori svojoj majci. No, njoj je teško tako veliku stvar skrivati od nje i želi joj reći, iako ju ne želi povrijediti.

- Stvarno ne želim da ona i on postanu ozbiljni ili da mi on na kraju postane očuh. Ne znam kako da joj to sve priopćim, a da joj ne slomim srce. Ne želim da me zamrzi - nastavila je.

Korisnici Reddita u komentarima su ju potaknuli da svojoj majci kaže istinu, a neki su pisali i da je muškarčev zahtjev da sve to drže u tajnosti, loš znak.

- Ne postoji način da to ublažite, ali morate reći svojoj majci istinu, i to što prije. Ako odugovlačite s tim, s vremenom će joj biti još više stalo do njega i gore će primiti tu vijest. Mogla bi čak i pomisliti da ste ju zajedno prevarili - napisala joj je jedna korisnica.

- Ona zaslužuje bolje od muškarca koji vam je rekao da tako nešto skrivate od nje i to mu je skroz u redu. Neće biti ugodan razgovor, ali mora se obaviti - dodala je druga.

Preletjela je 11.200 kilometara da upozna stranca s Tindera, rodila se ljubav i sad imaju dijete: