'Moj suprug počeo je gledati porno filmove s mlađim djevojkama i to upropaštava naš brak'

- Otkrila sam da moj suprug potajno gleda gole fotografije poznatih osoba. U početku sam prihvatila da muškarci gledaju pornografiju, ali onda je počeo gledati porno filmove s tinejdžericama i mladi djevojkama - napisala je jedna žena za The Sun.

Njoj smeta jer gleda filmove s djevojkama od 18 ili 19 godina. Iako je to legalno, njoj je čudno jer on ima 56 godina i otac je dvije kćeri. On postane ljut kad mu prigovara za to, ali ona više ne zna kako to prihvatiti bez da upropasti njihov brak.

- Naljuti se na vas jer mu je neugodno. Kao i sve ovisnosti, pornografija obično prikriva dublju nesreću i nedostatak samopouzdanja, ali on se mora suočiti s realnošću svog problema. Nađite miran trenutak da mu kažete da ste nesretni što gleda porno filmove te da bi se umjesto toga trebao usredotočiti na vaš brak. Ako osjeća da je vaš seksualni život problem, krenite od toga - odgovorila joj je Deidre.

