'Moj suprug alkoholičar je preminuo, a njegova obitelj me sada mrzi'

- Moj suprug je umro od alkoholizma i njegova obitelj me optužuje da sam ga napustila. Čak su me i ignorirali na sprovodu - kazala je rastužena žena terapeutkinji portala The Sun, Deidre.

- Imam 57 godina, a u braku smo bili samo četiri godine. Uvijek je pio, ali pogoršalo se kada je otišao u mirovinu prošle godine - nastavila je.

Kaže kako bi kupio kutiju vina i onda je popio tokom noći. Bila mu je podrška u brojnim pokušajima odvikavanja i detoksacije, ali on se uvijek vraćao svojim porocima.

- Preko poruke njegova prijatelja saznala sam da je preminuo, a njegova obitelj jedva me gledala na njegovom sprovodu - neutješna je žena.

Kaže kako je dom kojeg su dijelili u potpunom kaosu, a vide se i mrlje od krvi gdje je pao.

- To je tužno, ali nisi ti kriva. Ne biste ga mogli natjerati da prestane piti ili izliječi svoju ovisnost alkoholu. Pretpostavljam da upravo oni zbog osjećaja krivnje njegove obitelji žele kriviti vas, ali ne morate prihvaćati njihovu osudu - savjetovala joj je Deidre.

