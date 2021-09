'Moj ljubavnik želi da mu dajem novac, ili će reći mom suprugu za našu aferu'

- Moj ljubavnik me ucjenjuje. Kaže da će sve ispričati mom suprugu, ako mu ne dam novac koji želi. Imam 48, a moj suprug 50 godina i u braku smo već 20 godina. Iako je većina braka bila dobra, imamo problema posljednjih nekoliko godina. Osjećam da me suprug uzima zdravo za gotovo i da sam više poput njegove majke, nego njegove žene - napisala je jedna žena za The Sun.

Prije dvije godine jedan stari prijatelj s fakulteta joj se javio preko društvenih mreža i počeli su se nalaziti. Počeo ju je zavoditi i uskoro su započeli aferu, iako su oboje u braku. Znala je da je to pogrešno i pokušala je nekoliko puta prekinuti s njim, ali seks im je nevjerojatan i uvijek mu se vraćala.

- Tada su stvari krenule mračnije. Moj ljubavnik nije financijski u dobrom položaju, dok mi imamo dosta novaca. Počeo me tražiti da mu posudim novac, prvo male svote, ali sada sve veće. Rekla sam mu da se ne osjećam ugodno raditi ovo iza suprugovih leđa, ali natjerao me. Već sam mu dala 15.000 funti, ali on stalno traži sve više i rekao je da će sve reći mom suprugu ako odbijem. Sada se osjećam zarobljeno i tjeskobno - nastavila je.

- On je vas zaveo, veoma je manipulativan i opasan. Čini se da nema empatije niti savjesti. Ako nastavite vašu vezu, stvari će se samo pogoršati. Zapamtite, i on je oženjen pa ima izgubiti jednako kao i vi. Budite čvrsti i recite mu da je afera gotova. Razmislite o tome da priznate sve svom mužu. Ako zna istinu, vaš će ljubavnik izgubiti moć koju ima nad vama - odgovorila joj je Deidre.

