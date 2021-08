'Moj ljubavnik i nakon dvije godine traži curu, želim da mene vidi kao savršenu djevojku za njega'

Iako zajedno spavamo već dvije godine, moj ljubavnik još uvijek ide na spojeve s drugim ljudima. Unatoč razlici od 18 godina, znam da bismo bili sjajan par - napisala je jedna žena za The Sun.

Upoznali su se na poslu. Od početka je očijukao s njom, a jedne noći došao je kod nje na piće. Njihova noć završila je strastvenim seksom na kauču.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Sada se viđamo par puta tjedno. No, nedavno mi je rekao da mu namještaju spoj na slijepo. Kad sam ga pitala je li to uobičajena stvar, rekao je: "Pa, u jednom trenutku moram započeti vezu." Kako da ga natjeram da me smatra potencijalnim partnerom? - pitala je.

- Ako ste bili zajedno dvije godine, vjerojatno je razmišljao može li vaša veza biti ozbiljnija i njegov je odgovor negativan. Jeste li razgovarali o tome što oboje tražite? Na primjer, on može poželjeti brak i djecu prije vas. Nakon ovoga ćete možda shvatiti da ni on nije pravi za vas - odgovorila joj je Deidre.

Svaki peti građanin zadužio se tijekom pandemije: 69% Hrvata posuđuje novce radi podmirenja osnovnih životnih troškova!