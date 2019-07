'Moj dečko stalno je u kontaktu s bivšom. To me izluđuje!'

Povjerenje je jedan od najvažnijih stvari u svakom odnosu, a ako jedna strana uporno radi nešto što ne ide tome u prilog, nastaju problemi i često i prekidi takvih odnosa.

U sličnoj je situaciji i jedna žena koja se obratila poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun. Tvrdi kako su i ona i njen partner u četrdesetima i oboje imaju brak iza sebe, no on redovito komunicira sa svojom bivšom djevojkom, iako je udana.

Njegova bivša ima 39 godina i ona je prekinula aferu s njenim partnerom kako bi spasila svoj brak, no čini se kako sadašnja djevojka sumnja da između njih ipak njie gotovo. Muškarac održava redovitu komunikaciju sa svojom bivšom te se njegova trenutna partnerica pita je li moguće da je on još uvijek zaljubljen u nju.

Deidre joj je odgovorila kako bi trebala razgovarati sa svojim partnerom i pitati ga koja je svrha njegov poziva bivšoj djevojci i tražiti da stavi karte na stol. Također, ako želi očuvati vezu u kojoj je trenutno, treba se fokusirati na odnos između njega i sadašnje djevojke, a ne gledati u prošlost. Ako se pokaže da nije spreman odreći se bivše ljubavi zbog očuvanja nove veze, sadašnja patnerica bi trebala prekinuti taj odnos i krenuti dalje jer nitko ne zaslužuje biti u odnosu u kojem se partner ponaša kao da je solo.