'Moj dečko je super, ali uvijek kad se seksamo, moram glumiti da uživam'

– On je najbrižnija osoba puna ljubavi, ali ja nisam uspjela doživjeti orgazam sa svojim dečkom. Nikada nisam osjetila navalu uzbuđenja koja obuzima cijelo tijelo. Ja imam 19, on 21 godinu i živimo zajedno. S njim sam izgubila nevinost, a on je bio pun ljubavi i brige o tome – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Iako je seks dobar, uglavnom samo leži, a njezin dečko radi sav posao. Doživjela je male orgazme dok je masturbirala, ali njezin dečko joj ne može pružiti ni jedan takav. Sada samo kaže "da" kada ju pita je li doživjela orgazam. Svaki put je ispituje pa se boji da će ga istina razočarati.

– Glumljenje i laganje je komplicirano jer znači da ti i tvoj dečko ne istražujete zajedno što bi vama najbolje odgovaralo. Ženski orgazmi razlikuju se od osobe do osobe, a rijetki ga dožive svaki put tijekom seksa. Pokažite svom dečku što vam najbolje odgovara i, kad prestanete promatrati svoje reakcije, vjerojatno ćete shvatiti da vaša osjetljivost raste – odgovorila joj je Deidre.

