'Moj 15-godišnji sin još uvijek noću mokri u krevet - ne znam kako da mu pomognem'

Kada je riječ o odgoju djeteta, može biti teško ne usporediti njihove razvojne faze s drugima u njihovoj dobi. Ali, iako je to lakše reći nego učiniti, roditelji se ne bi trebali brinuti za razvoj svog djeteta osim ako nešto nije u redu. No, jedna mama ne može a da se ne zabrine da nešto nije u redu s njezinim 15-godišnjim sinom nakon što je otkrila da noću još uvijek mokri u krevet, piše Mirror. Obrativši se Quori za savjet, jednostavno je upitala: ‘Moj sin ima 15 godina, ali još uvijek mokri u krevet. Trebam li se zabrinuti?’

Prema NHS-u, mokrenje u krevet je uobičajeno i često se javlja u obiteljima. Mnogo je razloga zašto bi dijete moglo mokriti u krevet, uključujući nedostatak osjećaja za mokrenjem dok spava, proizvodnja previše mokraće noću i stres kod kuće, u školi ili zbog zahtjevnog hobija ili interesa. Komentirajući njezinu objavu, jedna je korisnica rekla: ‘Nemojte se brinuti da bi to mogao biti fizički problem. Mokrila sam u krevet kao tinejdžerica, ali sam brzo prestala’.

Drugi korisnik je dodao: ‘Nije normalno sa 15 godina, ali je vrlo uobičajeno. Mokrio sam krevet svaku noć do svojih 20-ih. Nosio sam pelene i plastične hlače svake večeri u krevet. Ako je vaš 15-godišnjak otvoren za tako nešto i vama to predlažem, ali to im se ne smije nametati, ja ih još uvijek nosim svaki dan kao 60-godišnjak, ali to je sada zbog medicinskih problema i krvarenja u mozgu’.

Treći korisnik je rekao: ‘Moj brat je bio anemičan kad je bio mlad i zbog toga je mokrio u krevet. Otkriveno je da problemi s bubrezima također uzrokuju ovo’. Još jedan korisnik je dodao: ‘Prije svega, provjerila bih stvari kod renomiranog liječnika da vidim je li to fizički problem. Ako i dalje ne bude bolje, željela bih provjeriti emocionalni aspekt’.

