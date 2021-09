Mladoženja zbunjen: 'Obitelj moje zaručnice očekuje da imamo prvu bračnu noć dok oni iza vrata navijaju'

Mladi muškarac koji se treba oženiti za svoju djevojku ostao je zaprepašten kada je čuo za ritual prve bračne noći, kojeg mladenkina obitelj očekuje da se ispoštuje. Mladić nije otkrio o čijoj se tradiciji radi, no svoju je priču podijelilo je na Redditu kako bi dobio savjet drugih ljudi, ali i oni su ostali jednako zaprepašteni, prenosi LADBible.

Za obitelj svoje djevojke kaže kako su puni ljubavi i brižni ljudi te se vrlo dobro slaže s njima, ali ovaj zahtjev jednostavno ne može prihvatiti. Njihovo vjenčanje je početkom iduće godine te su trenutno u pripremama, zbog kojih je primijetio da rođakinja njegove djevojke stalno ima šale na račun njihove bračne noći. Kada su pričali o hotelu kojeg će iznajmiti za prvu noć, njegova djevojka rekla mu je da nije potreban, već da će ostati u kući njezinih roditelja.

Iako je pristao na to jer žele uštedjeti, imao je osjećaj kao da mu skriva nešto. Kada ju je nekoliko puta pitao o tome, napokon je priznala i rekla mu istinu o njihovom ritualu, to jest obiteljskoj tradiciji koju svaki par mora proći. “Muž i žena odu u bračnu sobu te ‘potvrde’ svoj brak. Ostatak obitelji čeka ispred vrata kako bi mogli navijati i pljeskati kada par izađe iz sobe. Zatim se iz plahte izreže dio koji njezina majka sašije u ogromnu tapiseriju koju imaju”, napisao je on.

Njegova djevojka vidjela je koliko mu je neugodno zbog toga i predložila je da se samo pretvaraju da vode ljubav, ali on i dalje ne želi imati ništa s tim ritualom. “Ostao sam zaprepašten i rekao sam joj da neću to raditi ispred njezine obitelji. Mislim da se dopisuje s njima jer mi je njezina majka poslala poruku rekavši kako ne razumijem važnost obitelji i tradicije te da ova tradicija postoji duže nego što sam ja živ”, rekao je.

Korisnici Reddita također su ostali zaprepašteni ovom tradicijom. “Ovo je toliko čudno i iskreno nemam nikakvih savjeta, osim da je tradicija samo nasilje od mrtvih ljudi i trebaš se boriti protiv toga”, glasio je jedan komentar. “Reci da pristaješ, ali u zamjenu moraju platiti tvoj miraz od 100 glava stoke, bijelog ždrijepca i obradive zemlje”, našalio se jedan korisnik. “O Bože, obiteljska seks deka? Samo se nadam da je za tapiseriju i da se baka ne pokriva s njom po noći”, komentirao je jedan korisnik.

