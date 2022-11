Mladoženja na vjenčanju zabio mladenki tortu u glavu i razljutio mnoge: ‘Ja bih se na tvom mjestu razvela!’

Jade Kennedy podijelila je video sebe i svog novog supruga na njihovom vjenčanju, no uskoro je dobila veliki broj kritika. Naime, mladoženja je žestoko kritiziran zbog zabijanja torte u glavu svoje mladenke, piše The Sun.

Dok je mladenka stajala u vjenčanici s besprijekornom frizurom i šminkom, njezin novi suprug otišao je do njihove svadbene torte. Zatim je rukom uzeo komad torte i krenuo prema mladenki. Pokušala mu je pobjeći, no on ju je sustigao i stjerao u kut, a onda joj zabio komad torte u lice.

U opisu videa Jade je sugerirala da je ona bila ta koja je njemu prva napravila neku nepodopštinu, te napisala: "Službeno je da smo gospodin i gospođa Price."

- Volim svog glupog, djetinjastog muža najviše na svijetu - napisala je u nastavku opisa, a zatim isključila komentare na videu.

No, korisnike to nije spriječilo da komentiraju događaj u svojim vlastitim videozapisima.

- Šokirana sam ovime. Ja bih se razvela od njega odmah! - napisala je u svom videu jedna žena.

"Ja bih se rasplakala i otišla. Nakon toliko sati uređivanja da on to sve uništi?",komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Vidi se da se ona neugodno smije, ne čini se kao da joj je to zabavno."

Mnogi su ukazali i na to kako joj njezin mladoženja nakon toga uopće nije pomogao očistiti haljinu, već je samo otišao smijuljeći se.

Mislite li da je mladoženja pretjerao? Ne, izgledaju kao da se zabavljaju. 42,86% +

Da, uništio je frizuru, šminku i haljinu. 14,29% +

Ja to ne bih učinio/la, ali fora je. 42,86% +

