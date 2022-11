Kada ste zadnji put očistili radijatore? Evo kako to jednostavno napraviti uz samo jedan proizvod!

Ne može se poreći da je radijatore nevjerojatno nezgodno čistiti i kao rezultat toga, to je posao koji uvijek odgađamo. No, kako prenosi The Sun, umjesto da povremeno briše prašinu u nadi da će to biti od koristi, jedna je pametna žena otkrila kako koristi prašak za pranje rublje kako bi dubinski očistila unutrašnjost.

Dijeleći trik na TikToku, žena je prvo stavila ručnik ispod svog radijatora kako bi izbjegla stvaranje lokvi na podu te jednu plastičnu posudu za skupljanje vode. Nakon što je u posudi za mjerenje pomiješala prašak za pranje i kipuću vodu, polako je smjesu ulila u radijator. I dok je voda bila sapunasto bijela kad je ulijevana, postala je tamno smeđa kad je izašla s druge strane.

Jeste li već očistili radijatore? Evo kako to najjednostavnije napraviti:

Ne samo da trik omogućuje temeljito čišćenje unutrašnjosti, nego će također učiniti da vaš dom božanstveno miriše. A ako razmišljate ovo isprobati kod kuće, provjerite imate li plinski radijator, jer bi ovaj trik mogao oštetiti električni.

Njezin video brzo je oduševio brojne korisnike, a mnogi su jedva čekali sami isprobati jednostavan trik.

"Ovo je tako sjajna ideja! Ne mogu vam dovoljno zahvaliti za ovo”, komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: “Od sada radim ovo sa svim radijatorima!”

