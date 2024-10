Mladenka uoči vjenčanja odrepala Eminemovu pjesmu i izazvala oduševljenje

Nakon što je objavila video u kojem repa pjesmu ‘Without Me’ od Eminema, novopečena mladenka Sam privukla je lavinu pozitivnih reakcija. Na svoj dan vjenčanja, snimila je kako izvodi ovaj hit i u opisu videa dodala: ‘Ako znaš, znaš’ (If you know, you know).

Video je brzo postao viralan, sakupivši preko 46 milijuna pregleda i više od sedam milijuna lajkova. Komentari pratitelja bili su pozitivni, a mnogi su istaknuli kako je ‘došlo vrijeme da se Eminemova generacija vjenča’ te su njenom suprugu poručili da je pravi sretnik. Mnogi su pohvalili i njenu izvedbu, ističući da zvuči savršeno.

‘Ovaj video je savršen, svadbena verzija Eminema’, napisala je jedna korisnica, a drugi je dodao: ‘Svaka žena koja zna pjesme Eminema napamet zaslužuje savršen brak’. Kako savršeno pristaješ uz Eminemov glas. 10/10’, nadovezala se treća, dok je još jedan od korisnika napisao: ‘Mislim da neki ljudi ne shvaćaju koliko je impresivno kada netko zna odrepati cijelu Eminemovu pjesmu napamet’.

Inače, pjesma 'Without Me' jedan je od najpoznatijih Eminemovih hitova, s preko 2 milijarde pregleda na YouTubeu, a rangirana je i na 45. mjestu globalne liste najboljih glazbenih videa.

GALERIJA: 5 stvari koje o svom vjenčanju ne biste trebali otkrivati na društvenim mrežama