Molve: Kupanje na Čingi-Lingiju uz priču o dravskom Titanicu

Mulino je na talijanskom – mlin, a Molve na podravskom – mjesto mlinova. Mlin je i u srcu mjesta nedaleko od Đurđevca.

– Mlin je i na krovu kultnog pariškog Moulin Rougea, otuda i nama ime, po nekadašnjim brojnim mlinovima na Dravi, samo je razlika što mi tu slabo plešemo kan-kan (smijeh). Uostalom, i na grbu mjesta je mlin – ponosni su Molvarci.

Vol pronašao čudotvorni kip

Mirno mjesto, bez velike buke i šušura (osim kada su razvikana hodočašća u Marijino svetište u Župu Uznesenja Blažene Djevice Marije), krije zanimljive priče i legende, od podravskog Titanica do vila i vola koji je pronašao gotički kip.

– Na Dravi smo, nažalost, imali i veliku nesreću, naš dravski Titanic. Nakon velike meše 15. kolovoza 1930. godine, domaći iz susjednog mjesta Repaš kući su se vraćali čamcem. Prepunili su ga, a on je udario u čunj. Prevrnuo se, vodena struja povukla je u smrt 27 ljudi, a preživjela je tek jedna beba, koja je Dravom plutala u jastuku – govori Lea Tot.

02.05.2024., Molve - Projekt Vecernjeg lista turisticka patrola. Molve, najpoznatije su po obliznjem izletistu jezeru Cingi Lingi, te prije svega kao marijansko svetiste, a u sredistu mjesta dominira crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije u sklopu koje se dogradjuje pastoralni centar. Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Spominju u mjestu novu hodočasničku rutu Camino Podravina, a sjete se druge legende.

– Naša je crkva, koju zovemo Podravskom katedralom, a vidi se od Đurđevca sve do Novigrada, izgrađena na – pijesku! Jer, kao i u Đurđevcu gdje je Hrvatska Sahara, i kod nas je pješčano tlo. Generacijama su se mnogi susjedi brinuli da bi crkva, kao i Venecija, u jednom trenutku mogla upasti u pijesak. Ali, to se srećom ne događa. Legenda kaže i kako je naša crkva trebala biti izgrađena u Bjelovaru, ali da se arhitekt zaljubio u Molvama, pa je ipak gradio ovdje. No, to su priče kojima nema dokaza – upozoravaju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Službena predaja kaže da su domaći, bježeći od Osmanlija, ukopali u zemlji gotički kip Majke Božje Molvarske, ljudi se nisu više vratili, na to se generacijama zaboravilo, a zatim da ga je, sasvim slučajno, pasući travu, iskopao vol koji je rogovima zaderao zemlju, pa kip danas nosi naziv "Čudotvorni".

02.05.2024., Molve - Projekt Vecernjeg lista turisticka patrola. Molve, najpoznatije su po obliznjem izletistu jezeru Cingi Lingi, te prije svega kao marijansko svetiste, a u sredistu mjesta dominira crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije u sklopu koje se dogradjuje pastoralni centar. Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

– Naš je susjed Đuro Kokša bio pomoćni biskup zagrebački, služio je desetljećima u Vatikanu. Etnokoreograf Ivan Ivančan, jedan od očeva slavnog Lada i čovjek koji je radio koreografiju za otvaranje Univerzijade u Zagrebu, bio je susjed. Mjesto smo slikara naivaca, u Galeriji Molvarskog likovnog kruga djela su Dragutina Kovačića, Dragutina Žufike, Đure Jakovića, Josipa Tota, Vladimira Ivančana i drugih. Nakon Hlebina, mi smo najpoznatiji po naivi – govore.

22 stanovnika i 200 vikendica

Mjesto koje privlači turiste, ali i vikendaše idiličnog je naziva Čingi-Lingi. To je mjesto, uz Gaćeleze, Grudnjak, Gačice, Cugovec, Kajganu ili otočić Babina Guzica, često uvrštavano kao jedno od najzabavnijih imena mjesta u zemlji.

– U našem Čingi-Lingiju, ako se ne varam, točno su 22 stanovnika. A ima više od 200 vikendica! Idila je zbog tri jezera koja su ispred kuća, a kupati se može i na pijesku i na šljunku. Zovu ga i Podravsko, ali i Bjelovarsko more – govori Ines Tuba, koja živi nedaleko od triju jezera, koja sva nose isto ime – Čingi-Lingi.

02.05.2024., Molve - Projekt Vecernjeg lista turisticka patrola. Molve, najpoznatije su po obliznjem izletistu jezeru Cingi Lingi, te prije svega kao marijansko svetiste, a u sredistu mjesta dominira crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije u sklopu koje se dogradjuje pastoralni centar. Cingi Lingi Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

I susjeda Karolina Franjo, čiji se djedov brat zvao – Franjo Franjo, objašnjava kako privlače turiste.

– Osmislili smo Molvarsku košaricu koju dobiva baš svaka kuća, a zatim se njome naši molvarski proizvodi nude turistima. Tu je i domaće kukuruzno brašno, prirodni melem susjede Ruže, heljdina kaša koju radi obitelj Kapitanić, raženo brašno obitelji Kolarić, med obitelji Salaj, bućino ulje Lončar... – govori Karolina Franjo.

Budući da je riječ o nizini kojoj je Drava izrazito blizu, često se ovdje pojavi – magla.

– Priča se i o molvarskim vilama koje pomažu u magli – govore domaći.

02.05.2024., Molve - Projekt Vecernjeg lista turisticka patrola. Molve, najpoznatije su po obliznjem izletistu jezeru Cingi Lingi, te prije svega kao marijansko svetiste, a u sredistu mjesta dominira crkva Uznesenja Blazene Djevice Marije u sklopu koje se dogradjuje pastoralni centar. Cingi Lingi Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ponosni su na nagradu Entente Florale Europe, u kojoj su dobili nagradu "Srebrni cvijet Europe", a po koju su išli čak u Cardiff.

– Svaka kuća ima cvijeće na balkonima i u vrtovima, od petunija, vinki, surfinija, pelargonija, odnosno molvarske jalže, koja ima prekrasne crvene cvjetove. Uostalom, naša šuma Repaš s hrastom lužnjakom jedna je od najvrjednijih u zemlji, drveća su stara i 370 godina, a česti su gosti i Talijani koji dolaze u lov. Usto, jedan je susjed iz Molvi čak glumio u reklami za Milku, a koja se prikazivala u cijelom svijetu! – govore.

Reper Valentino Belavić Brada poziva: – Dođite u Molve, najljepše smo mjesto, uživat ćete!

Ocjene Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 8 Gostoljubivost i susretljivost 9 Kvaliteta i raznolikost smještaja 7 Sadržaji za djecu 8 Biciklističke staze; rekreativni sadržaji 8 Zeleno 8 Kulturni sadržaji 8 Izletišta 8 Autohtonost 9 Opći dojam 8 Ukupno 81