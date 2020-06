'Mislim da sam trudna s dečkom svoje kćeri. Trebam li joj priznati?'

“Imam 39 godina i četvero djece. Partner me ostavio prije dvije godine. Od tada, moj život je krenuo nizbrdo i većinu vremena sam pod stresom. Moj bivši partner potpuno je nepouzdan s plaćanjem alimentacije, ne trudi se oko djece, a sada ima i novu partnericu na koju troši novac. Moja najstarija kćer, 17, prije tri tjedna pozvala je dečka da provede noć s nama. No nije se osjećala dobro pa je otišla spavati i ostavila nas je same”, ispričala je za The Sun.

Kćerin dečko ima 20 godina, ali, kako ona kaže, zreo je i pun razumijevanja. Ispričala mu je sve svoje probleme, a on ju je tješio. Kada ju je zagrlio shvatila je da se dugo nije osjećala toliko dobro u nečijem društvu. No ipak se odmaknula od njega i otišla u kuhinju. On ju je pratio i počeo ljubiti, a na kraju su se i poseksali pritisnuti uz sudoper. Dogovorili su se da će to biti njihova tajna i da se to nikada neće ponoviti, ali je shvatila da ovaj mjesec nije dobila mjesečnicu i sada sumnja da je trudna. Osjeća se grozno i ne zna treba li sve priznati svojoj kćeri ili šutjeti.

Deidre joj je odgovorila: “Duboko udahnite. Bili ste vrlo ranjivi prema nekome tko vam je posvetio malo pažnje, ali donošenje djeteta u vašu situaciju nije dobra ideja. On neće ostati i biti pravi otac vašem djetetu, a vaša kćer neće vam lako to oprostiti, ako ikad sazna istinu. Vaš prioritet sada je saznati jeste li trudni, a zatim odlučiti što napraviti ako jeste. Ako vam bivši partner ne plaća alimentaciju, potražite pravnu pomoć. Također je važno za djecu s rastavljenim roditeljima da osjete ljubav od oba roditelja pa pokušajte urazumiti svog bivšeg partnera.”

