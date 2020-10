Mama napravila sobu za bebu od starog ormara, a ljudi ju žestoko osudili: 'Dijete nema zraka unutra!'

Kara Krenz objavila je u Facebook grupi 'Tips to organise and declutter home and life' kako je od starog ugradbenog ormara napravila sobu za bebu. "Od velikog ormara napravila sam sobicu za svog sina!", ponosno je napisala, ali vrlo brzo njezino veselje pokvarili su komentari drugih korisnika, prenosi The Sun.



Jedna žena napisala je kako ljudi, a pogotovo bebe, ne mogu boraviti dugo u prostoriji koja nema prozor niti ventilaciju, a druga se nadovezala da nikada ne bi trebali zatvarati vrata jer malenom može pozliti zbog nedostatka zraka. Treću osobu zabrinulo je nešto sasvim drugo: "Pa gdje ti je sva odjeća sada?"

Mlada mama odgovorila je na osude i poručila da mala prostorija nema ventilaciju, ali da nikada ne zatvaraju vrata jer su svjesni da to nije dobro. "Sve je napravljeno tako da mu nikada nije pretoplo unutra."



U moru korisnika koji su osudili njezin postupak, bilo je i onih koji su ju pohvalili: "Predivno je to što si napravila za svog sina. Odlična si mama.", glasi jedan od komentara.

