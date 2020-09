Majku prozvali lijenom: 'Neću naučiti svoju djecu na kahlicu, oni će me to tražiti kad će biti spremni'

Laura Mazza (33) iz Melbournea, Australija postala je meta osuđivanja i vrijeđanja na društvenim mrežama nakon što je otkrila da njezina 4-godišnja kćer i njezin 2-godišnji sin još uvijek nisu naučeni ići na kahlicu, već da će ih naučiti tek kada će oni biti spremni na to i pitati je da ih nauči, prenosi The Sun.

Ova majka troje djece otkrila je da je od drugih roditelja dobivala negativne komentare i neodobravajuće poglede zbog odluke da neće svoju kćer Sofiju naučiti na kahlicu. Obraćajući se na društvenim mrežama, Laura je priznala da joj se medicinska sestra nedavno javila kako bi provjerila je li James, njezin dvogodišnji sin, postigao svoje razvojne ciljeve, a tada se pojavilo i pitanje kahlice.

- Provela sam sat vremena na telefonu govoreći medicinskoj sestri da je on genijalno dijete. Upravo se prilagodio životu kao treće dijete i brže je od svoje braće i sestara razgovarao i hodao. Rekla sam joj kako već priča, uvježbava empatiju, dobro svira, jede sam, sve te prekrasne stvari. Pitala me je li naučen na zahod, a ja sam rekla da ne jer nije spreman. Onda mi je rekla kako bih ga trebala poticati, čitati mu knjige i staviti ga da sjedi na zahodu. Uglavnom, na sve načine bih ga trebala prisiliti. Postoji ta opsesija za prisiljavanjem djece da odrastu, hodaju, pričaju i odlaze na zahod do određene dobi. Zašto? - napisala je u svojoj objavi.

Također je objasnila da neće naučiti svog sina da ide na zahod sve dok njezina 4-godišnja kćer ne nauči istu stvar. Kaže kako je jednom natjerala Sofiju da ide na zahod i od tada ga se boji, pa neće više ništa raditi dok oni to sami ne traže. Ista stvar bila je i s njezinim najstarijim sinom Lucom (6), a Laura tvrdi da je on s četiri godine bio spreman za zahod te je sam shvatio što mora napraviti.

Njezina objava izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama, ali mnoge majke otkrile su da se slažu s njezinim mišljenjem. - Imam petero djece, četvero ih se naučilo na zahod. Svi su bili između tri i četiri godine. Sami su se naučili u tri dana bez ikakvih incidenata. - rekla je jedna majka. - Potpuno se slažem, pogotovo s dečkima! Samo čekajte i oni će shvatiti što trebaju kada su spremni. Ako ih trebate ‘trenirati’, očito nisu spremni - objasnila je druga majka. Međutim, nisu se svi složili s njom te su je mnogi nazivali 'lijenom i lošom majkom'.

Pogledajte kako izgleda hostel Arena u koji su preselili Zagrepčani najteže pogođeni potresom: