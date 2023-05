Majka dopustila 11-godišnjoj kćerki tretman podizanja trepavica pa ju osudili: ‘Premlada je za to!'

Mama Roxy Jacenko otvoreno je rekla da će svojoj djevojčici dopustiti podizanje trepavica unatoč tome što neki misle da je premlada za taj tretman ljepote. Naime, otkrila je da je svojoj 11-godišnjoj kćeri Pixie Curtis dala dopuštenje za podizanje i bojanje trepavica u lokalnom salonu, piše The Sun.

Roxy, koja vodi Pixien Instagram račun @pixiecurtis, rekla je da postoji određeni razlog zašto je rekla da je to u redu. Mama je objasnila da su joj trepavice tako svijetle, jer njezina kći influencerica ima crvenu kosu i gotovo ih je nemoguće vidjeti bez nekog takvog tretmana. Stoga je Roxy ovom prilikom izjavila da je tretman ljepote bio u redu i objavila je video na profilu svoje kćeri na društvenim mrežama kako bi pokazala rezultate.

U kratkom videu prikazana je snimka Pixie kako odlazi u kozmetički salon u Chatswoodu. Video koji je pratila Beyonceina pjesma Run The World (Girls) pokazao je i kako su to kozmetičarke izvele. To je uključivalo korištenje alata za uvijanje trepavica prema gore, a zatim nanošenje polutrajne boje na prirodne trepavice kako bi im se dao puniji i gušći izgled. Uz objavu su majka i kći napisale: “Crvena kosa znači da se trepavice ne vide - do sada.”

Ali mnogi korisnici nisu se mogli suzdržati, a da ne iznesu svoje mišljenje. Rekli su kako misle da je Pixie trebala biti starija da bi išla na taj tretman. Jedan je korisnik napisao: “Stvarno? Premlada je za ovo. Što je sljedeće – botox i fileri za usne? Koja šala." Još jedna osoba također je dovela u pitanje izbor, komentirajući: “Wow. Kako tužno." Dok je treća osoba komentirala: "Koristite svoj profil da naučite mlade djevojke da se pridržavaju kozmetičkih trendova?!"

VEZANI ČLANCI:

Međutim, javili su se drugi ljudi koji su rekli da se slažu s mamom i njenom odlukom da dopusti Pixie da podigne i oboji trepavice ističući da je to siguran postupak. Jedna je osoba branila mamu i kćeri: “Jesu li ljudi ozbiljni? Nisu lažne trepavice. Ja sam to radila u njezinim godinama. Neki ljudi trebaju gledati svoja posla!” Drugi korisnik društvenih mreža također je stao u obranu Roxyne odluke, dok je tipkao: "Kao osoba s crvenom kosom, podržavam ovo!!!"

Mama na forumu pokrenula raspravu: 'Treba li moja 9-godišnja kći brijati noge?'