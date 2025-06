Mačke su prave čistunke, ali to nije jedini razlog zbog kojeg zakopavaju izmet u pijesak

Zvuk mačke koja grebe po pijesku u svom WC-u mnogim je vlasnicima vrlo dobro poznat, a ponekad i iritantan, osobito ako potraje nekoliko minuta. No, iza tog ponašanja ne krije se nestašluk, već prirodni instinkt koji ima važnu ulogu u mačjem ponašanju. Zakopavanje izmeta kod mačaka naslijeđeno je od njihovih divljih predaka. U prirodi, posebno unutar grupa gdje postoji hijerarhija, mačke zakopavaju izmet kako bi prikrile svoj miris pred dominantnijim članovima. Sličan obrazac ponašanja zadržale su i domaće mačke. Na taj način, pokazuju poštovanje prema vlasniku, kojeg percipiraju kao dominantnog člana 'čopora', piše Pet MD.

Osim društvenih razloga, zakopavanje izmeta ima i praktičnu funkciju. Mačke su iznimno čista bića, a budući da im je njuh jedno od najosjetljivijih osjetila, instinktivno žele ukloniti neugodne mirise iz svog okruženja. Time čuvaju čistoću prostora u kojem jedu, piju i spavaju, ali i štite izvore hrane i vode od kontaminacije. S obzirom na to da miris izmeta može privući grabežljivce, zakopavanje služi i kao obrambeni mehanizam – pomaže im da prikriju svoje prisustvo i ostanu neprimijećene.

Ovakvo ponašanje nije svojstveno samo mačkama. Neke druge životinje, poput armadila, kuna ili svizaca, također zakopavaju svoj izmet iz sličnih razloga. Psi, s druge strane, uglavnom ostavljaju izmet nepokriven jer na taj način obilježavaju teritorij i prenose informacije o sebi, poput spola, zdravlja ili statusa sterilizacije. U rijetkim slučajevima, kada se osjećaju ugroženo, i psi mogu pokušati prikriti svoj trag, ali češće nogama razbacuju travu ili lišće kako bi dodatno proširili svoj miris, a ne da ga sakriju.

Iako većina mačaka redovito zakopava izmet, postoje i iznimke. Ako mačka to ne čini, razlozi mogu biti različiti. Ponekad je riječ o teritorijalnom ponašanju – mačka može ostaviti izmet nepokriven kako bi pokazala dominaciju, osobito u slučaju dolaska nove mačke u kuću. U drugim slučajevima, mačka to ne radi zbog zdravstvenih problema, poput boli, umora, probavnih tegoba ili kognitivnog pada kod starijih mačaka. Stres također igra važnu ulogu – promjene u kućanstvu, buka ili prisutnost nepoznatih ljudi mogu utjecati na mačje navike. U stresnim situacijama, neke mačke neće htjeti ostati u WC-u dovoljno dugo da zakopaju izmet, već će se čim prije povući na sigurno.

Problem može biti i u samom WC-u. Ako je pijesak neugodan za šape, ako je kutija premala, loše postavljena ili se nalazi na teritoriju druge mačke, mačka možda neće htjeti koristiti pijesak kako bi zakopala izmet. Također, ako mačka nikada nije naučila tu naviku – primjerice, ako njezina majka nije zakopavala izmet – moguće je da ni ona to neće činiti u odrasloj dobi. Starije mačke, osobito one koje boluju od artritisa, mogu zbog fizičke nelagode izbjegavati zakopavanje.

U većini slučajeva, moguće je potaknuti mačku da ponovno počne zakopavati izmet, ali pristup ovisi o uzroku. Ako je riječ o bolesti, njezino liječenje može pomoći. Ako je problem stres, preporučuju se umirujući dodaci prehrani, više igre, promatranje ptica s prozora ili postavljanje mirnih zona u stanu. U slučaju neodgovarajućeg WC-a, vrijedi isprobati drugačiju vrstu pijeska ili promijeniti veličinu i mjesto kutije.

Kod starijih mačaka, važno je olakšati im pristup WC-u, primjerice korištenjem kutije s niskim rubovima, te razmotriti dodatke za zglobove ili omega-3 kiseline za podršku mozgu i pokretljivosti. Ipak, ako je riječ o odrasloj mački koja nikada nije zakopavala izmet, moguće je da to jednostavno nije dio njezina ponašanja – i to je u redu. U takvim slučajevima, ne preporučuje se forsiranje, poput pomicanja mačjih šapa kroz pijesak, jer to može izazvati stres i averziju prema WC-u. Kod mladih mačaka, šanse za učenje su veće, osobito ako imaju priliku promatrati druge mačke koje pokazuju pravilno ponašanje.

