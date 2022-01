Ljudi otkrili što su im partneri ukrali nakon prekida: Pas, kreditna kartica, nakit, igrice...

Svatko se s prekidom veze nosi na drugačiji način - neki žele malo vremena za sebe, neki vole puno izlaziti, netko ima potrebu sasuti sve u lice drugoj strani, netko ode mirno, bez riječi... To su neke od najčešćih reakcija, ali po ispovijestima koje su ljudi anonimno ostavili na Whisper stranici, čini se da je jedna metoda preboljenja danas vrlo popularna - krađa partnerovih stvari.



Da, neki su se odlučili uzeti nešto od druge strane sa sobom i nikada više to ne vratiti, a oni koji su pokradeni podijelili su iskustvo na internetu.



"Moj bivši je uzeo mog psa prije godinu dana i dao ga nekom drugom. Danas sam dobila poziv da je nađen, ali... Je li on još uvijek moj pas? Osjećala bih se loše da ga uzmem od nekog kod koga je već godinu dana."



Jedna osoba otkrila je da je nakon prekida ostala bez kreditne kartice.

Neki su ostali i bez prijatelja: "Ukrala mi je sve prijatelje, svi se druže s njom. Ne mogu to više podnijeti."



"Bivši je ukrao Pokemon igricu mog sina. To je samo još jedna stvar koju dodajem na listu razloga zašto ga mrzim", napisala je jedna žena.



"Napisala sam odličnu predstavu posvećenu majci. Bivši je ukrao te papire i uništio ih, a ja sam to htjela objaviti..."



Krali su se i televizori, automobili, daljinski upravljači svih uređaja u kući, punjač za mobitel, personalizirana konzola za PlayStation 3, odjeća...



"Ukrao mi je obiteljski nakit, koji je pripadao mojoj majci i baki. Osjećam se tako bespomoćno", otkrila je još jedna djevojka.

